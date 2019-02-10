رابط تسجيل المستجدين في نظام نور 1440 وخطوات إضافة الطلاب الجدد للصف الأول الإبتدائي إلكترونياً

سنوفر لكم رابط تسجيل المستجدين في نظام نور 1440-2019 المرحلة الابتدائية، حيث يتم فتح باب تسجيل الطلاب الجدد، وسنتعرف على طريقة تسجيل الطلاب وكيفية عمل ذلك من خلال نظام نور الإلكتروني على الأنترنت، ودعت ‏وزارة التعليم أولياء الأمور إلى المبادرة بالتسجيل المبكر لأبنائهم من أجل تقوم عملية المراجعة، ومن المتوقع أن يكون عدد المسجلين بالصف الأول الابتدائي أكثر من 300 ألف طالب.

كشفت وزارة التعليم اليوم السبت سيكون بداية البدء في تسجيل الطلاب والطالبات السعوديين أو من هم من أمهات سعوديات وآباء غير سعوديين ممن أكملوا ست سنوات أو أقل بتسعين يوماً عبر “نظام نور”، أو من كان تاريخ ميلاده 4 / 4 / 1435 هـ الموافق4 / 2 / 2014م وما قبل ذلك في الصف الأول الابتدائي للعام المقبل 1441هـ.

وسوف ينطلق التسجيل للطلاب الجدد في نظام نور بداية من يوم الأحد 6 يناير وسيكون على أولياء الأمور منذ ذلك التوقيت التسجيل للأبناء بالصف الأول الابتدائي وبعد ذلك عليه الانتظار إلي حين أن يأتيه القبول، ويعد موقع النور الإلكتروني وسيلة سهلة من اجل التواصل بين الطالب أو ولي الأمر ووزارة التربية، فهو وسيلة إلكترونية يمكن من خلالها تسجيل الطلاب ومعرفة النتائج ومتابعة حالة الطلب ومتابعة أداء الطالب الدراسي. نظام نور لتسجيل المستجدين 1440

طريقة تسجيل المستجدين نظام نور

التسجيل من حساب ولي الأمر عبر نظام نور وبعد الضغط على تسجيل الأبناء التي ستكون متواجدة في يمين الشاشة، وبعد ذلك قيم باختيار “تسجيل طالب جديد” بعد ذلك ستكون هناك بعض الخطوات والبيانات الخاصة بالطفل والخاصة بك كولي أمر، وإدارة التعليم التابع لها.

تسجيل المستجدين نظام نور 1440

وبداية من يوم الأحد 6 يناير يمكنكم تسجيل الطلاب من خلال موقع نظام نور الإلكتروني، ويستمر التقديم حتى يوم السابع من شهر فبراير القادم حسب الجدول الزمني المعلن من قبل وزارة التعليم السعودية، علماً بإن من أهم شروط تسجيل طالب جديد هي أن يكون عمر الطفل 6 سنوات أو أقل ب 90 يوم فقط.

و تم فتح باب تسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي بالمملكة العربية السعودية 1440من يوم الأحد الماضي ويستمر التسجيل حتي شهر مارس.