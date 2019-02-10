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بث مباشر كورة اون لاين.. مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي | يلا شوت | كورة لايف | الاسطورة لايف

مانشستر سيتي وتشيلسي قمة إنجليزية بين فريقين من أقوى الفرق في العالم، ستتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم نحو استاد الاتحاد معقل السيتي، في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأحد 10 فبراير 2019، في إطار منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر اليوم الأحد.

بث مباشر كورة اون لاين.. مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي | يلا شوت | كورة لايف | الاسطورة لايف

لايف يوتيوب مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، حقق السماوي فوزًا مهمًا في مباراته الأخيرة في البريميرليج أمام إيفرتون بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء الأربعاء على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي، ويسعى السيتي لتحقيق الإنتصار اليوم، لتصدر جدول البريميرليج مؤقتًا، متساويًا بنفس النقاط مع الريدز الذي فاز بالأمس على بورنموث واستعاد الصدارة، كورة ستار مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي.

بث مباشر كورة اون لاين.. مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي | يلا شوت | كورة لايف | الاسطورة لايف

على الجانب الأخر تشيلسي الذي قدم بداية رائعة في الدوري هذا الموسم، تراجعت نتائجه في الجولات السابقة الأخيرة، فكانت آخر مبارياته أمام فريق هدرسفيلد وحققوا الفوز في هذا اللقاء بخماسية دون رد، ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع في ترتيب البريميرليج برصيد 50 نقطة وبفارق 12 نقطة كاملة عن الصدارة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 25 مباراة، حقق الفوز في 15 مباراة، وتعادل في خمس وخسر مثلهم.

بث مباشر كورة اون لاين.. مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي | يلا شوت | كورة لايف | الاسطورة لايف

وسيبدأ جوارديولا بنفس طريقته وتشكيلته المعتادتين، وسيدفع بالثنائي نيكولاس أوتاميندي وجون ستونز في قلب الدفاع، وسيلعب لابورت في مركز الظهير الأيسر في ظل غياب الفرنسي، أمام في الأمام فسيتواجد الثلاثي، ستيرلينج، ساني، أجويرو.

بث مباشر كورة اون لاين.. مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي | يلا شوت | كورة لايف | الاسطورة لايف

ومن المنتظر أن يتم نقل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة السابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة بي ان سبورتس اتش دي 1 في بث حي ومباشر.