تسجيل طلاب الصف الأول 1441 في نظام نور لولي الأمر EduWave

تم فتح نظام نور الجديد من أجل تسجيل طلاب الصف الأول 1441 EduWave وفقاً للخطة الزمنية المُعتمدة من وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، وذلك اعتباراً من تاريخ 30 ربيع الثاني 1440 الموافق لتاريخ 6 يناير 2019، وتستمر عملية التسجيل في نظام نور برقم الهوية الوطنية تباعاً وفقاً للفئات وأنواع المدارس حتى تسديد شواغر المدارس أو انتهاء الموعد المُحدد لتسجيل طالب جديد في نظام نور بتاريخ 22 محرم 1441هـ الموافق لتاريخ 21 سبتمبر 2019م، وقد أوضحت الوزارة من هم الطلاب الذين لهم الأحقية بالتسجيل في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم بمشيئة الله تعالى وفقاً لـ (فترات التسجيل في نظام نور) الرسمية.

حيث أعطت الوزارة أحقية تسجيل طلاب الصف الأول 1441 للطلاب والطالبات ممن أكملوا سن السادسة من عمرهم في موعد بدء العام الدراسي الجديد 1441هـ أو أقل من هذا السن بـ90 يوماً فقط وهم (من كان تاريخ ميلاده في 4 ربيع الثاني 1435هـ الموافق لتاريخ 4 فبراير 2014م أو قبل ذلك، وهناك نوعٌ أخر من الطلاب الذين لهم أحقية التسجيل في نظام نور 1440 بالصف الأول وهم الطلاب ممن تقل أعمارهم عن ست سنوات بـ180 يوماً كـ حداً أعلى، ولكن يتم قبول تسجيلهم بشروط محددة سوف نرفقها لمتابعينا من خلال المقال، ويمكنكم التعرف على طريقة تسجيل طالب جديد في نظام نور 1440.

تسجيل طلاب الصف الأول 1441

أصدرت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية تعميماً يتعلق بتنظيم تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1441 الذي يبدأ اعتباراً من تاريخ 1 محرم 1441هـ بمشيئة الله تعالى، وذلك يأتي ضمن حرص الوزارة على التهيئة والاستعداد المُبكر لتسجيل الطلاب في نظام نور برقم الهوية الوطنية، وقد نوهت الوزارة على ضرورة إبلاغ التعميم لكافة مدارس التعليم العام (المدارس الابتدائية الحكومية والمدارس الأهلية تحفيظ القرآن الكريم ومعاهد وبرامج التربية الخاصة، والمدارس الأجنبية والمدارس الأهلية التي تقوم بتطبيق البرامج الدولية)، ويتم تسجيل طلاب الصف الأول 1441 عبر نظام نور المركزي.

وقد أتاحت الوزارة إمكانية التسجيل في أول ابتدائي للطلاب الذين تقل أعمارهم عن سن السادسة بـ 180 يوماً كحد أعلى وهم (من كان تاريخ ميلاده خلال الفترة من 5 ربيع الثاني 1435هـ وحتى تاريخ 6 رجب 1435هـ، كما ذكرنا سابقاً، ولكن يتم القبول بشروط تم تحديدها من قبل الإدارة العامة للتقويم والقبول، ويُمكن إجمال هذه الشروط والمعايير في النقاط التالية:

ضرورة توفر شهادة صادرة من روضة الأطفال لدى الطفل، وتكون هذه الشهادة مُعتمدة وتثبت التحاقه بالروضة لمدة فصلين دراسيين.

أن يتوفر لدى الطفل الشهادة النمائية التي تُثبت إتقانه للمهارات النمائية متضمنةً توصيةً معتمدةً من معلمة الروضة، ويجب أن تشتمل على قدرة الطفل بالالتحاق بالصف الأول الابتدائي.

ولقبول تسجيل طلاب الصف الأول 1441 لهذه الفئة، يجب أن تكون الروضة التي التحق بها الطفل تأتي ضمن الروضات التالية:

الروضات الحكومية أو الروضات الأهلية التي تتبع وزارة التعليم السعودية. روضات المدارس الأجنبية أو روضات المدارس الأهلية التي تُطبق البرامج الدولية الحاصلة على ترخيص من الوزارة. الروضات من خارج المملكة ولكن بشروط (توفر ما يفيد بأن الطفل مُتقناً للمهارات النمائية، توصية من معلمة الروضة بالالتحاق بالصف الأول الابتدائي، تصديق الوثائق من المحلق الثقافي السعودي أو من السفارة السعودي)، ويتم تسجيل طلاب الصف الأول 1441 باتباع رابط دخول نظام نور الجديد التالي:

رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط الرسمي. رابط نظام نور باسم المُستخدم وكلمة المرور الرسمي.

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يستقبل برنامج نور المركزي طلبات تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور برقم الهوية الوطنية عن طريق الدخول إلى مستخدم قائد المدرسة أو من حساب نظام نور لولي الأمر، ويتم تطبيق الضوابط الواردة بالتعميم الوزاري الخاص بتسجيل الطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي على الطلاب/الطالبات (السعوديين، غير السعوديين) في مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية (مدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد وبرامج التدريب الخاصة والمدارس الأجنبية والمدارس الأهلية التي تقوم بتطبيق البرامج الدولية)، ويجب على كافة الإدارات التعليمية بالمملكة التأكد من إضافة الروضات الحكومية والأهلية والأجنبية في نظام نور 1440.

وقد تم الإعلان عن بدء تسجيل الروضة في نظام نور المركزي اعتباراً من شهر رجب 1440 بمشيئة الله تعالى، حيث تم تأجيل التسجيل في رياض الأطفال لهذا العام لحين صدور تعميم وزارة التعليم السعودية الذي يتضمن لمواعيد تسجيل الأبناء في الروضة وآليات التسجيل والشروط والضوابط، ومن خلال المقال يمكنكم التعرف على فترات التسجيل في نظام نور المركزي للطلاب بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1441هـ، ومن خلال الرابط الرسمي المرفق يمكنكم تسجيل طلاب الصف الأول 1441 من حساب ولي الأمر.

تسجيل الطلاب في نظام نور المركزي

فتحت الإدارة العامة للتقويم والقبول أمام أولياء الأمور باب تسجيل أول ابتدائي للطلاب والطالبات في الصف الأول بمدارس تحفيظ القرآن الكريم اعتباراً من يوم الأحد 6 يناير 2019 الموافق 30 ربيع الثاني 1440هـ، كما تم فتح نظام نور للمعلمين من أجل تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية وفقاً للجدول الزمني الوارد بالتعميم الصادر عن الوزارة، وقد تم حل مشكلة تثبيت الغياب في نظام نور من قبل النظام، وللتعرف على خطوات تثبيت الغياب في نظام نور بالصور، يمكنكم ذلك من خلال موقع نجوم مصرية، كما يمكنكم التعرف على الفئات التي يمكنها الآن تسجيل طلاب الصف الأول 1441 وفق نوع المدرسة من خلال الجدول التالي:

م جنسية الطلاب نوع المدارس بداية التسجيل انتهاء التسجيل 1 الطلاب السعوديين مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي يجري بها مفاضلة. 30 ربيع الثاني 1440هـ 2 جمادي الآخرة 1440هـ 2 الطلاب السعوديين/الغير سعوديين المدارس الأهلية، المدارس الأجنبية، المدارس الأهلية التي تُطبق البرامج الدولية. 30 ربيع الثاني 1440هـ. يستمر حتى تسديد الشواغر أو انتهاء فترة التسجيل بتاريخ (22 مُحرم 1441هـ).

تحديث 10 فبراير 2019: تم فتح نظام نور لأولياء الأمور من أجل تسجيل الطلاب السعوديين وتسجيل من هم من أمهات سعوديات وأباء غير سعوديين في المدارس الحكومية ومدارس تحفيظ القرآن الحكومية التي لا يجري بها مفاضلة وذلك اعتباراً من تاريخ 4 جمادي الآخرة 1440 الموافق لتاريخ 9 فبراير 2019م، ويتم تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي من خلال الدخول إلى نظام نور لولي الأمر أو من خلال حساب قائد المدرسة في نظام نور المركزي، أما عن أعمار الفئات المشمولة بالتسجيل في نظام نور برقم الهوية الوطنية، فيشمل التسجيل في نظام نور الطلاب ممن أتموا سن السادسة أو أقل بـ90 يوماً فقط (حد أدنى)، وحتى سن الحادية عشر وثلاثة أشهر (حد أقصى)، ويتم تسجيل طلاب الصف الأول 1441 باتباع رابط نظام نور الرسمي المُرفق بالمقال عبر موقع نجوم مصرية.