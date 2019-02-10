فترات التسجيل في نظام نور 1440 بالصف الأول الابتدائي من حساب ولي الأمر

أصدرت وزارة التعليم السعودية تعميماً يتضمن فترات التسجيل في نظام نور 1440، بعد أن تم وضع خطة زمنية من قبل وزارة التعليم السعودية لتسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين في الصف الأول الابتدائي بالمدارس (الأهلية، تحفيظ القرآن الكريم، التعليم العام) بالمملكة العربية السعودية، وذلك للالتحاق بالمدارس التي يرغب في الانضمام إليها للعام الدراسي القادم 1441هـ، ويتم تسجيل الطلاب المستجدين عن طريق موقع نظام نور المركزي EduWave وفقاً لـ طريقة تسجيل طالب جديد في نظام نور من حساب ولي الأمر.

وإلى جانب إرفاق فترات التسجيل في نظام نور 1440 المرفقة، فسوف نوفر رابط التسجيل في نظام نور 1440 المركزي noor.moe.gov.sa الرسمي، ورابط الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري بعد أن تمت إتاحة رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط، ورابط نظام نور للمعلمين لتحديث البيانات وإدخال الرغبات، بالإضافة إلي إمكانية التعرف على خطة (التقويم الدراسي) بالمملكة العربية السعودية.

فترات التسجيل في نظام نور 1440

أعلنت وزارة التعليم عن الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب من حساب نظام نور لولي الأمر في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1440-1441هـ، حيث أصدرت وكالة الأداء التعليمي/الإدارة العامة للتقويم والقبول بالمملكة العربية السعودية تعميماً لكافة إدارات التعليم بالمملكة يتضمن خطة تنظيم التسجيل للطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1441هـ، وتم تقسيم فترات تسجيل نظام نور بمدارس التعليم العام وفقاً لنوع التعليم سواء كان في المدارس الابتدائية الحكومية والأهلية (مدارس تحفيظ القرآن الكريم، معاهد وبرامج التربية الخاصة)، بالإضافة إلى المدارس الأهلية المُطبقة للبرامج الدولية، والمدارس الأجنبية، ويتم التسجيل وفق فترات التسجيل في نظام نور المركزي.

ويرجع صدور هذا التعميم إلى أهمية التهيئة والاستعداد المُبكر لتسجيل الطلاب/الطالبات الجُدد في الصف الأول الابتدائي، وسوف يبدأ العام الدراسي القادم وفق خطة التقويم الدراسي السعودي اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 2 محرم 1441هـ الموافق لتاريخ 1 سبتمبر 2019م، وقد تضمن تعميم وزارة التعليم الصادر اليوم الأربعاء 2 يناير 2019م الموافق لتاريخ 26 ربيع الثاني 1440هـ بيان بالطلاب الذين لهم الأحقية بالتسجيل في نظام نور بالصف الأول الابتدائي، كما يتضمن تنبيهات هامة تتعلق بخطة التسجيل عبر موقع نظام نور الجديد، وروابط التسجيل بالصف الأول الابتدائي وفقاً لنوع المستخدمين والصلاحيات الممنوحة لهم حسب فترات التسجيل في نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط.

وقد أوضح التعميم الصادر من الإدارة العامة للتقويم والقبول مواعيد تسجيل الطلاب في نظام نور (السعوديين/غير السعوديين) للعام الدراسي المقبل، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نوفر رابط دخول نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق أو رابط نظام نور باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بكل مستخدم على حده (الطالب، المعلم، ولي الأمر) لتسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي، أو الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال نظام نور لنتائج الطلاب المركزي، ويمكنكم التعرف على كافة الأمور التي تتعلق بالتعميم الصادر اليوم إلى جانب فترات التسجيل في نظام نور برقم السجل المدني من خلال الصور التالية:

رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط. رابط نظام نور باسم المستخدم وكلمة المرور.

نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط

نظام نور بالسجل المدني فقط

نظام نور بالسجل المدني

نظام نور بدون رقم سري

نتائج نظام نور 1440

نظام نور لنتائج الطلاب

تسجيل الطلاب في نظام نور المركزي

رابط نظام نور المركزي

يتم تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور برقم الهوية الوطنية من خلال الدخول إلى مستخدم قائد المدرسة أو من حساب نظام نور لولي الأمر، ويتم تطبيق الضوابط الواردة بالتعميم الوزاري الخاص بتسجيل الطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي على (السعوديين، غير السعوديين) في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي (مدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد وبرامج التدريب الخاصة والمدارس الأجنبية والمدارس الأهلية التي تقوم بتطبيق البرامج الدولية)، ويجب على كافة الإدارات التعليمية بالمملكة التأكد من إضافة الروضات الحكومية والأهلية والأجنبية في نظام نور 1440.

وقد تم الإعلان عن بدء تسجيل الروضة في نظام نور المركزي اعتباراً من شهر رجب 1440 بمشيئة الله تعالى، وتم تأجيل التسجيل في رياض الأطفال لهذا العام لحين صدور تعميم وزارة التعليم السعودية الذي يتضمن لمواعيد تسجيل الأبناء في الروضة وآليات التسجيل والشروط والضوابط، ومن خلال المقال يمكنكم التعرف على فترات التسجيل في نظام نور المركزي للطلاب بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1441هـ.

نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط

تم الإعلان عن نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري 1440هـ، حيث يتم الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية من خلال اتباع الرابط الخاص بإشعار درجات الطلاب المرفق، ويتم الاستعلام عن درجات الطلاب بالهوية لكافة مراحل التعليم العام بالمملكة العربية السعودية (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) عبر موقع نظام نور لنتائج الطلاب بالهوية، كما يتم تسجيل طالب جديد في نظام نور طبقاً لمواعيد أو فترات التسجيل في نظام نور الرسمية.

تحديث 24 يناير 2019: وفقاً للخطة الزمنية المُعتمدة وزارة التعليم السعودية الخاصة بتسجيل الطلاب/الطالبات في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1441هـ في نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط، فقد تم البدء في تسجيل الطلاب في نظام نور ممن اكملوا سن السادسة أو أقل من ذلك بـ90 يوماً فقط كحد أدنى وحتى سن الحادية عشر وثلاثة أشهر كحد أعلى وفقاً لمواعيد التسجيل المرفقة في جدول فترات التسجيل في نظام نور من خلال التالي:

م الفئات وأنواع المدارس الجنسية الفترة من إلى 1 مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي تجري بها عملية المفاضلة. الطلاب السعوديين 30 ربيع الثاني 1440هـ 2 جمادي الآخرة 1440هـ 7 فبراير 2019م 2 المدارس الأهلية وفي المدارس الأجنبية وفي المدارس الأهلية التي تُطبق البرامج الدولية. الطلاب السعوديين والغير سعوديين 30 ربيع الثاني 1440هـ يستمر التسجيل في نظام نور حتى تسديد الشواغر أو انتهاء الموعد المحدد للتسجيل (22 محرم 1441هـ)

تحديث 10 فبراير 2019: تم فتح نظام نور لأولياء الأمور من أجل تسجيل الطلاب السعوديين وتسجيل من هم من أمهات سعوديات وأباء غير سعوديين في المدارس الحكومية ومدارس تحفيظ القرآن الحكومية التي لا يجري بها مفاضلة وذلك اعتباراً من تاريخ 4 جمادي الآخرة 1440 الموافق لتاريخ 9 فبراير 2019م، وتشتمل على الأبناء من هم في عمر الـ6 سنوات أو أقل بـ90 يوماً كحد أدنى وحتى سن الحادية عشر و90 يوماً كحد أقصى، ويتم الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال موقع نظام نور لنتائج الطلاب المركزي برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق noor results، كما يتم تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي عن طريق اتباع الرابط الرسمي المُرفق لدخول نظام نور أول ابتدائي للتسجيل حسب فترات التسجيل في نظام نور 1440 المُوضحة من خلال الجدول السابق.