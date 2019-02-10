نظام نور بالهوية الوطنية فقط للاستعلام عن نتائج الطلاب عبر موقع Noor المركزي

أطلقت وزارة التعليم العام رابط نظام نور بالهوية الوطنية فقط ورمز التحقق فقط للاستعلام عن نتائج الطلاب أو شهادات الطلاب noor results الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 1439-1440هـ، ومع بدء اختبارات المنتصف قامت الوزارة بتعطيل رابط نظام نور بالسجل المدني للاستعلام عن النتائج بالسجل، وسيتم تفعيله مرة أخرى خلال الساعات القادمة بمشيئة الله تعالى.

حيث يختص موقع نظام نور بالهوية الوطنية noor moe gov sa بتقديم خدمات تعليمية لجميع منسوبي العملية التعليمية أو منسوبي وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، فهو يخدم مدراء وقادة المدارس والمعلمين والطلاب والإداريين وأولياء الأمور وغيرهم، حيث يوفر النظام إمكانية تسجيل نظام نور لولي الأمر لتسجيل الأبناء ومتابعتهم والاستعلام عن نتائج الطلاب فور اعتمادها وإتاحتها علي النظام لمن يرغب في الإطلاع عليها، وذلك بعد الانتهاء من فترة اختبارات منتصف العام الدراسي، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر لكم رابط الاستعلام عن نظام نور لنتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية فقط أو نظام نور برقم السجل المدني 1440 فور تفعيله وتنشيطه من جانب الوزارة بشكل مباشر.

نظام نور بالهوية الوطنية فقط ورمز التحقق

في ظل الحرص الشديد من أولياء الأمور للإطلاع علي نتائج أبنائهم ومعرفة نتيجة المجهود المبذول من جانبهم، حيث يبحث المستفيدين من موقع نور دائماً عن رابط الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية أو بالسجل المدني ورمز التحقق فقط، أو دخول موقع نور باسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق، لما يتميز به الموقع من سهولة الدخول علي الملف الشخصي الخاص بالطالب أو ملف ولي الأمر الذي يتم من خلاله إضافة ملف الطالب، فعملية الدخول للموقع لا تتطلب سوي إدخال رقم الهوية الوطنية إلي جانب رمز التحقق، فقط عليكم اتباع رابط نظام نور بالهوية الوطنية المباشر المُرفق.

ويُعد موقع نظام نور بالهوية الجديد المركزي من أهم المواقع التي تختص بالعملية التعليمية بالمملكة العربية السعودية، حيث يقدم العديد من الخدمات عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للنظام، من أجل التيسير والتسهيل على كافة مستفيدي ومستفيدات نظام نور المركزي 1440، حيث يستفيد منه قادة المدارس والمدراء والمعلمين والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والإداريين، وتعد عملية رصد درجات الطلاب من أهم الأمور التي يقوم بإتاحتها النظام، وتتم عملية الرصد بمنتهى الدقة وبجودة عالية مع حرصه على عدم حدوث أي أخطاء، ويتيح موقع نور إمكانية دخول نظام نور بالهوية الوطنية فقط.

كما يتيح النظام إمكانية الدخول إلى الملف الشخصي الخاص بكل مستفيد من المستفيدين من خلال موقع نور المركزي عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق الموجود بصفحة الدخول، ولكن ماذا يفعل المستفيد في حال نسيان الرقم السري أو اسم المستخدم؟ وفي هذه الحالة يُمكنكم الضغط علي “هل نسيت كلمة السر واسم المستخدم” الموجودة أسفل صفحة الدخول، ومن ثم يتم انتقالك إلي صفحة أخري لاسترجاع كلمة السر، وذلك بعد إدخال رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق، ومن خلال الروابط التالية بإمكانكم دخول نظام نور 1440 باسم المستخدم أو دخول نظام نور بالهوية الوطنية فقط noor moe gov sa.

رابط نظام نور برقم الهوية noor results. رابط دخول موقع نور الرسمي.

دخول نظام نور برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق

نتائج نظام نور برقم الهوية 1440

استعلام نتائج الطلاب عبر نظام نور برقم الهوية الوطنية، نظام نور بالسجل

بعد الانتهاء من عملية رصد درجات كافة المواد الدراسية للطلاب، يتم الضغط علي الأيقونة الخاصة بالموافقة علي جميع الدرجات، وهنا يتم الموافقة علي كافة الشعب دفعةً واحدةً، وفي حال ظهور رسالة تفيد بأن هناك درجات لم يتم إدخالها بعد، يتم الموافقة علي كل شعبة منفردة، حتي يتم التعرف علي الشعبة التي يتواجد بها النقص في الدرجات، وبعد ذلك يتم طباعة الإشعارات من خلال اختيار تقارير الشهادات والإشعارات والمبيضات من كشوف المبيضات، ثم بعد ذلك تتم طباعة الإحصائيات الهامة من خلال تحليل نتائج الطلاب والطلاب الأوائل عبر نظام نور بالهوية الوطنية الإلكتروني.

وفي حال كان هناك خريجين موجودين في هذا الفصل، فيلزم الدخول علي الطلاب الخريجون من خلال أيقونة الدرجات، ثم اختيار الطلاب المتوقع تخرجهم ومراعاة التأكد من استكمال ساعات التخرج، ثم حفظها حتي يتمكن قسم الاختبارات من طباعة شهادات الخريجين، ثم يتم الدخول علي الإعدادات واختيار نشر كشوف الدرجات حتي يتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم، ووفقاً لخطة التقويم الدراسي السعودي لطلاب التعليم العام، فقد بدأ الأسبوع الأخير بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي، وبعد انتهاء هذا الأسبوع سوف يبدأ أسبوع اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية ومن ثم إخراج نتائج الطلاب عبر نظام نور بالهوية الوطنية فقط أو باسم المستخدم.

تحديث 18 ديسمبر 2018: أعلنت وزارة التعليم عام عن إطلاق سلسلة تطوير المقررات الدراسية اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني متضمناً الخط والإملاء ومهارات التفكير الناقد والقانون والفلسفة وغيرها، وقد أوضحت الوزارة حول ما يتعلق بمقرر الفلسفة الذي سيتم تدريسه لطلاب المرحلة الثانوية، حيث يُقصد به مهارات التفكير التي تعتمد على المنهج الفلسفي المُعزز للقدرات الذهنية ويعمل على التشجيع على طرح الأسئلة، ويجب العلم بأن مقرر الفلسفة ليس له أدنى علاقة بما يمس الثوابت الدينية، ويتم استخراج نتائج الطلاب 1440 من خلال رابط نظام نور بالهوية الوطنية فقط ورمز التحقق.

نظام نور المركزي الجديد 1440

تم الإعلان عن إضافة أيقونة جديدة بالسلوك والمواظبة عبر نظام نور الجديد 1440، حيث تمثلت الأيقونة الجديدة في إمكانية تعديل الغياب للطلاب والطالبات ممن تزيد مدة غيابهم عن 7 أيام، ويتم الدخول لهذه الأيقونة من خلال دخول الملف الشخصي على نظام نور ثم اختيار السلوك والمواظبة، وفيما يتعلق بالمناطق التي يتم تعليق الدراسة فيها، فيم الدخول إلى النظام ومن ثم تأكيد عدم وجود غياب لليوم الموافق (التاريخ) ثم الضغط على أيقونة أنقر هنا، ويتم دخول نظام نور بالهوية الوطنية noor moe gov sa المباشر المرفق عبر موقع نجوم مصرية.

تحديث: يتم إرسال بيانات دخول موقع نور المركزي على هاتف ولي الأمر بعد اتباع خطوات محددة تتمثل في (دخول نظام نور لولي الأمر بدون رقم سري، خدمات إضافية، الرسائل، رسالة قصيرة، بيانات الدخول، اختيار الطلاب أو أولياء الأمور، ثم الضغط على حفظ، عودة، إرسال) ويمكنكم التعرف على خطوات إرسال بيانات دخول نظام نور بالهوية الوطنية فقط للطالب أو ولي الأمر من خلال الصور التالية:

نظام نور برقم الهوية الوطنية، نظام نور بدون رقم سري، نظام نور بالسجل المدني

وتعد عملية احتساب السلوك والمواظبة هي عملية احتساب المُدخلات بشكل يومي للسلوك والمواظبة ومن ثم إخراج نتيجتها النهائية في نظام نور برقم الهوية الوطنية، ويتم إدخال درجات السلوك والمواظبة للطلاب/الطالبات من خلال دخول النظام المركزي، ثم الاختبارات، النظام الفصلي، درجات السلوك والمواظبة، حقول البحث، بحث، تعبئه، ثم “حفظ”، ويتم استعلام نتائج الطلاب من خلال حساب نظام نور لولي الأمر أو الطالب فور اعتماد وزارة التعليم عام لدرجات الطلاب الفصل الدراسي الأول 1440، ويتم الإطلاع على شهادات الطلاب noor results باتباع رابط نظام نور بالهوية الوطنية ورمز التحقق الرسمي المرفق عبر نجوم مصرية.

نظام نور بدون رقم سري| طريقة استخراج نتائج الطلاب في نظام نور

تم تعطيل موقع نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق “شهادات الطلاب noor results” من جانب وزارة التعليم بالتزامن مع بدء اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري 1439-1440، وسوف يتم إطلاق وتفعيل رابط نظام نور بالسجل المدني لولي الأمر أو رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق مع نهاية الأسبوع الجاري (أسبوع الاختبارات الأخير)، ومن يرغب في الاستعلام عن نتائج الطلاب الابتدائية أو المتوسطة في الوقت الحالي (الثلاثاء 18 ربيع الثاني 1440)، يمكنه ذلك من خلال موقع نظام نور المركزي باستخدام اليوزر الخاص بكل مستخدم على حده باتباع الرابط الرسمي المرفق، وذلك لحين إتاحة وتنشيط رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط من جانب الوزارة، ويُمكن التعرف على طريقة استخراج نتائج نظام نور بالهوية الوطنية فقط للطلاب بالمراحل التعليمية الثلاث (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) من خلال الصور التالية:

نتائج الابتدائية في نظام نور بالسجل المدني

نتائج المتوسطة في نظام نور برقم الهوية

نتائج الثانوية في نظام نور بدون رقم سري

نظام نور نتائج الثانوية بالهوية الوطنية

تحديث 26 ديسمبر 2018: قامت وزارة التعليم السعودية بتفعيل وإطلاق رابط نظام نور بالهوية الوطنية فقط للاستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري عبر صفحة “إشعار درجات الفصل noor results”، وقد أصدرت وزارة التعليم السعودية تعميماً يتضمن الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1440 عبر نظام نور تسجيل طالب جديد، ومن خلال موقع نجوم مصرية يمكنكم التعرف على فترات التسجيل في نظام نور 1440هـ، كما يتم الاستعلام عن نتائج الطلاب 1440 من خلال اتباع رابط نظام نور بالهوية الوطنية فقط المرفق.

آلية تعديل درجات الطلاب في نظام نور

يتم تعديل درجات الطلاب في نظام نور بمراحل التعليم العام (المتوسطة والثانوية) وفقاً لآلية محددة، حيث يتم فتح محرك البحث من جهة إدارة الاختبارات والقبول بالمرحلة المتوسطة من خلال الدخول على صفحة بيانات الطالب/الطالبة واختيار (لإدخال بيانات طالب أنقر هنا)، ويتم فتح تعديل درجات طالب منفرد من جانب إدارة القبول والاختبارات بالمرحلة الثانوية النظام الفصلي من خلال الدخول على الاختبارات ثم النظام الفصلي ثم تعديل درجات طالب منفرد، أما عن نظام المقررات، فيتم فتح تعديل درجات طالب مُنفرد من جانب إدارة الاختبارات والقبول، ويتم رفع درجات الطالب لإدارة الاختبارات والقبول ليتم تعديل الدرجة من قبلهم عبر نظام نور بالهوية الوطنية فقط 1440.

تحديث 3 يناير 2019: تم الإعلان من قبل وزارة التعليم الإدارة العامة لشؤون المعلمين بالمملكة العربية السعودية عن موعد البدء في أعمال حركة النقل للمعلمين والمعلمات (حركة النقل الداخلي، الخارجي)، حيث تم فتح نظام نور لتحديث البيانات وإدخال الرغبات اعتباراً من يوم الأحد 30 ربيع الثاني 1440هـ الموافق لتاريخ 6 يناير 2019م.

كما أصدرت الوزارة تعميماً لكافة الإدارات التعليمية بالمملكة (الجدول الزمني لمتابعة أعمال تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية في نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط)، حيث يتضمن كافة المواعيد والخطوات لمتابعة أعمال تحديث البيانات وأعمال حركة النقل الداخلي والخارجي للعام الجاري، ويتم التحديث والإدخال للبيانات من خلال حساب المعلم في نظام نور للمعلمين والمعلمات، ويتم دخول نظام نور بالهوية الوطنية فقط باتباع الرابط الرسمي المرفق عبر موقع نجوم مصرية.

نظام نور تسجيل طالب جديد

أصدرت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية إدارة التقويم والقبول المركزي العامة، التعميم الخاص بتنظيم تسجيل طالب جديد في نظام نور 1440 للالتحاق بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1441هـ، وقد تضمن التعميم لـ فترات التسجيل في نظام نور المركزي التي من خلالها يمكنكم التعرف على الفئة (سعودي، غير سعودي) ونوع المدارس الجاري تسجيلهم بالصف الأول بها، ويمكنكم التعرف على طريقة تسجيل الطلاب في نظام نور بالتفصيل من خلال موقع نجوم مصرية، ولدخول موقع نظام نور تسجيل أول ابتدائي من حساب ولي الأمر أو من حساب قائد المدرسة، يمكنكم اتباع رابط نظام نور بالهوية الوطنية الرسمي المرفق، كما يمكنكم التعرف على الفئات والجنسيات التي يتيح النظام لها إمكانية التسجيل حالياً من خلال التالي:

م الجنسيات أنواع المدارس يبدأ من ينتهي في 1 الطلاب السعوديين مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي يجري بها مُفاضلة 30 ربيع الثاني 1440هـ 2 جمادي الثانية 1440هـ 2 الطلاب السعوديين وغير السعوديين المدارس الأهلية، المدارس الأجنبية، المدارس الأهلية التي تُطبق البرامج الدولية 30 ربيع الثاني 1440هـ يستمر حتى تسديد الشواغر أو انتهاء التسجيل في 22 محرم 1441هـ

تحديث 10 فبراير 2019: تم فتح نظام نور لأولياء الأمور من أجل تسجيل الطلاب السعوديين وتسجيل من هم من أمهات سعوديات وأباء غير سعوديين في المدارس الحكومية ومدارس تحفيظ القرآن الحكومية التي لا يجري بها مفاضلة وذلك اعتباراً من تاريخ 4 جمادي الآخرة 1440 الموافق لتاريخ 9 فبراير 2019م، وتشتمل هذه المرحلة على الأبناء من هم في عمر الـ6 سنوات أو أقل بـ90 يوماً كحد أدنى وحتى سن الحادية عشر و90 يوماً كحد أقصى، ويتم التسجيل من خلال دخول نظام نور بالهوية الوطنية برقم الهوية المركزالرسمي.

أما عن أعمار الطلاب/الطالبات ممن يُمكنهم التسجيل في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد عن طريق ولي الأمر أو قائد المدرسة، فتكون أعمارهم كالتالي (من ست سنوات أو أقل بـ90 يوماً فقط “حد أدنى” حتى سن الحادية عشر وثلاثة أشهر “حد أقصى”)، ويتم الاستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول من خلال اتباع رابط نظام نور لنتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق، وقد تم الإعلان من قبل بعض الروضات عن أنه سيتم فتح باب استقبال طلبات تسجيل الأبناء في الروضات في شهر رجب القادم 1440 بمشيئة الله تعالى، حيث تتوقف عملية التسجيل على صدور تعميم الوزارة المتضمن لمواعيد التسجيل وآليته وضوابطه، ويتم التسجيل في نظام نور بالهوية الوطنية 1440 باتباع الرابط الرسمي المُرفق عبر موقعنا موقع نجوم مصرية.