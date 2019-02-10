نتائج قرعة الحج 2019 تونس – رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة حج تونس 1440 واسماء المقبولين لاداء...

متابعة لآخر الأخبار والمستجدات على الساحة التونسية، حيث يترقب جميع المواطنون في تونس موعد الإعلان عن نتائج قرعة الحج 2019 تونس، فمن المتوقع الإعلان عن أسماء المقبولين لأداء فريضة الحج 2019 في تونس خلال أيام.

نتابع معكم اليوم عبر موقعنا نتائج قرعة الحج 1440 تونس، وسيتم إعلان أسماء الفائزين رسمياً عبر موقع وزارة الشؤون الدينية التونسية، بالتوفيق لجميع المتقدمين عبر نتيجة قرعة حج تونس 2019.

نتائج قرعة الحج 2019 تونس

كانت وزارة الشؤون الدينية في تونس قد أعلنت عبر موقعها عن التسجيل لأداء فريضة الحج للعام 2019 في جميع ولايات المملكة، ويترقب الجميع الآن الإعلان عن أسماء المقبولين في قرعة الحج 2019 تونس.

نتائج قرعة الحج لسنة 1440 تونس

سيتم إعلان أسماء المقبولين لأداء فريضة الحج 2019 في تونس عبر موقع وزارة الشؤون الدينية في تونس عبر الانترنت لجميع الولايات، تونس والكاف والمهدية والمنستير والقصرين والقيروان وأريانة ومنوبة وباجة وبنزرت وبن عروس وجندبة ومدنين ونابل وقابس وقفصة وقبلي وصفاقس وسيدي بوزيد وسليانة وسوسة وتطاوين وتوزر وتونس العاصمة.

وزارة الشؤون الدينية التونسية

وجديراً بالذكر، أن وزارة الشؤون الدينية في تونس قد أعلنت عن فتح باب التسجيل لأداء مناسك الحج في تونس في نوفمبر الماضي، وتم إغلاقه يوم 23 ديسمبر 2018، كما دعت المترشحين لأول مرة والمرشحون الذين لم تتم المصادقة على ملفاتهم مسبقاً إلى الاتصال وجوباً بالواعظ المحلي بالمعتمدية لتقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ووصل الترشح للتثبت من المعطيات والمصادقة على ملفاتهم.

أسماء المقبولين لأداء فريضة الحج 2019 في تونس

وجديراً بالذكر، أن وزارة الشؤون الدينية قبل اعلان نتيجة قرعة حج تونس 2019 في الجمعية المتقدمة حددت شروط معينة بالنسبة لقرعة الحج 2019، أن يكون مر عليها عامان في بداية يناير الماضي، وألا يقل حجم مصروفاتها عن آخر سنة مالية عن 50 ألف جنيه، كما يجب أن يكون العضو مسجلاً بعضوية الجمعية قبل هذا التاريخ المحدد، كما لم يسبق له أداء فريضة الحج خلال الخمس سنوات الماضية، ويكون قادر على أداء المناسك جميعها.

رابط نتيجة قرعة حج تونس 2019

من المقرر الإعلان عن نتيجة قرعة الحج في تونس 2019 من هنا، حيث يمكنكم معرفة جميع أسماء المقبولين لأداء فريضة الحج 2019 في تونس عقب الإعلان عنها مباشرة، ونتابع معكم كل جديد فكونوا معنا.