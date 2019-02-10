سبب وفاة الممثل عبد القادر تاجر

أفادت مصادر إعلامية جزائرية رسمية، يوم السبت، بوفاة الممثل عبد القادر تاجر؛ في منزله في بئر خادم؛ جراء وعكة صحية آلمت به.

وأكدت الإذاعة الجزائرية وفاة عبد القادر تاجر بالجزائر العاصمة عن عمر ناهز 80 سنة، موضحة أنه من مواليد 1939، وبدأ مساره في المسرح كممثل ومخرج وكاتب مسرحي قبل أن يلج عالم السينما عبر عدد من الأدوار.

وعرف الفقيد في عالم المسرح الذي اقترب منه لدى الاستقلال الكثير من الأسماء التي شكلت ذاكرة المسرح على غرار محمد بودية ومصطفي بوحرير والحاج عمر، كما قدم للمسرح الوطني عددا من الأعمال التي سجل بها حضوره منها "جوبيتير"ومدينة الحب".

ويوارى الفقيد الثرى غدا الأحد بمقبرة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة.

وساهم الراحل في الكتابة للسينما من خلال كتابته سيناريو الفيلمين الطويلين"حب ممنوع" سنة 1987 و"راي" سنة 1988.

وعاد الفقيد إلى التمثيل في السينما من خلال مجموعة من الأدوار في أفلام حصدت صدى طيبا لدى المتلقي والناقد على غرار"شوارع الجزائر"سنة 2002 و"لكل حياته"سنة 2007 و"قداش تحبني"سنة 2011.