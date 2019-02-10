شاهد: فيديو جديد يفتح النار على منى فاروق وخالد يوسف

صرح المحامي أيمن محفوظ، أن من يستحق عقوبة السجن في حادثة الفنانة منى فاروق وصديقتها شيماء الحاج هو الشخص الذي الذي قام بتصويرهما، ملمحًا إلى أن المصور هو من أجبر الفتاتين على ارتكاب الأفعال المخلة.

وقال المحامي محفوظ، في تصريحات صحفية، مساء السبت، إن المخرج الشهير هو من حرض الفتيات على ارتكاب الفاحشة، مستغلا رغبتهما في الوصول إلى الشهرة، علاوة على الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها أسرتهما.

وأضاف: "الفتاتان لم يرتكبا جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات المصري، بينما المصور هو من ارتكب جريمة انتهاك الحرية الخاصة، وتعزيز الفسق والفجور، وعقوبته تصل إلى السجن 3 سنوات".

يشار إلى أن كل من الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، قد أدلتا باعترافات نارية عقب القبض عليهما بتهمة ارتكاب أفعال فاضحة، من خلال ظهورهن فى فيديوهات جنسية برفقة رجل، وأكدتا حدوث الواقعة بحجة رغبتهما في الوصول للشهرة والنجومية. وفق "الشرقية توداي"