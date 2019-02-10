شقيق منى فاروق يكشف حقيقة الفيديو الإباحي

كشف مصطفى فاروق شقيق الفنانة المصرية منى فاروق، حقيقة الأخبار المتداولة حول تبرؤ عائلته من "منى".

ووفقاً لموقع "المصريون"، نفى مصطفى فاروق، الأخبار التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي حول تبرؤ أسرته من شقيقته "منى" بعد هروبها من المنزل، قائلاً: "دي كلها مجرد مزايدات".

وعبر مصطفى عن استيائه الشديد مما نشر بوسائل التواصل الاجتماعي عن شقيقته.

وتابع قائلا: "كل ما نُشر مجرد أكاذيب والحقيقة ستظهر قريبا إن شاء الله".

ويذكر أن النيابة العامة المصرية، أمرت بحبس كل من الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج أربعة أيام على ذمة التحقيق، حول التهمة الموجهة لهم بإرتكاب فعل فاضح، على خلفية الفيديو الإباحي مع المخرج المصري خالد يوسف.