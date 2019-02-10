تردد قناة الحياة الحمراء 2019 وأهم البرامج والمسلسلات الممتعة علي القمر الصناعي نايل سات

تعتبر قناة الحياة الحمراء إحدي مجموعة قنوات الحياة، وتبث برامجها ومسلسلاتها علي القمر الصناعي نايل سات، وتهتم قناة الحياة بالمشاهد وتقدم كل ماهو جديد ومميز، ويناسب كافة الأعمار والأذواق علي الساحة المصرية والعربية، وقد قامت القناة بالتحديث والتجديد في شكل القناة، مع بدايات عام 2019 وتوفير الوسائل الحديثة للتقنيات التكنولوجية، لمواكبة التطور الحديث ووضع القناة في مصف القنوات المميزة.

وتعتبر قناة الحياة الحمراء، بمثابة إنطلاقة لبعض النجوم، حيث قامت القناة بتقديم برنامج تياتروا مصر الموسم الأول، وكان يقدمه الفنان أشرف عبدالباقي، ومجموعة من الشباب الصاعد الذي أصبح هذا البرنامج، فاتحة خير عليهم وأصبحوا من مشاهير الفن، ومنهم علي ربيع وويزو وغيرهم.

تردد قناة الحياة الحمراء علي القمر الصناعي نايل سات 2019

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 12207 v 27500 نايل سات

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أهم برامج ومسلسلات قناة الحياة الحمراء 2019

تقدم قناة الحياة مجموعة متميزة، من البرامج والمسلسلات علي شاشتها، ومنها (برنامج الحياة اليوم تقديم لبني عسل وخالد أبو بكر-برنامج مصر اليوم تقديم توفيق عكاشة- برنامج صبايا تقديم ريهام سعيد- برنامج قهوة أشرف تقديم الفنان أشرف عبدالباقي- برنامج تياترو مصر تقديم الفنان بيومي فؤاد والفنانة هالة فاخر ومجموعة من شباب الفنانين-برنامج 4 شارع شريف تقديم شريف مدكور) هذا بالإضافة إلي المسلسلات المتنوعة والمميزة ومنها(مسلسل أبواب الشك بطولة لقاء الخميسي وخالد سليم- مسلسل فوق السحاب بطولة هاني سلامة وعفاف شعيب- مسلسل قصر العشاق بطولة فاروق الفيشاوي وسهير رمزي).