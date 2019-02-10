الاعلان العاشر الاسكان الاجتماعي – متابعة يومية رابط الاستعلام عن اسماء الفائزين في قرعة...

متابعة لآخر الأخبار والمستجدات الخاصة بطرح صندوق الإسكان الاجتماعي 2018، ودعم التمويل العقاري الإعلان العاشر، فبعد نجاح إعلانات شقق الإسكان الإجتماعي السابقة السابع والثامن بمدن اكتوبر الجديدة عبر موقع الاسكان الاجتماعي 2018، فقد تم البدء في سحب كراسات الشروط لحجز الوحدات السكنية الجديدة، وخاصة شقق الاسكان الاجتماعي 2018 الإعلان العاشر

نتابع مع حضراتكم موعد إعلان أسماء الفائزين بشقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر، وكذلك آخر أخبار الإعلان العاشر الاسكان الاجتماعي، وكيفية الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي

وتستمر أسرة موقع عرب فور نيوز معكم ومتابعة كل جديد وكل ما يخص الإعلان العاشر الإسكان الإجتماعي، وأسماء الفائزين في قرعة الاسكان الاجتماعي، وحتى الآن لا يوجد جديد، فكما صرح من قبل فسوف يتم إعلان أسماء الفائزين والمستوفين لشروط الإعلان العاشر من مشروعات الإسكان الاجتماعي خلال شهر أبريل المقبل، كما أكد المهندس صلاح حسن رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الإسكان الإجتماعي، أنهم الآن في مرحلة مراجعة الملفات الخاصة بالمتقدمين والحاجزين لوحدات الإسكان، وسوف تجرى عمليات القرعة واختيار صاحب الأولوية منهم بعد الانتهاء من تلك العمليات.

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قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزاء بأنه قد تم البدء بسحب كراسات الشروط لحجز الوحدات السكنية، على أن يتم دفع مقدم حجز للوحدة السكنية، وتم تسجيل بيانات الشخص وتقديم الاستمارة الواردة بكراسة الشروط عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي، وذلك خلال الفترة من 7-14 نوفمبر للمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، وللفترة من 15 نوفمبر 2018، حتى 15 ديسمبر 2018 لباقي المواطنين.

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شروط الحجز في وحدات الإسكان الاجتماعي الاعلان العاشر

من أهم الشروط الخاصة بالحجز في شقق الاسكان الاجتماعي 2018 الاعلان العاشر وهي كالتالي:.

ألا يقل سن المتقدم لحجز الوحدة عن 21 سنة، وألا يزيد عن 50 سنة

أن يكون المتقدم لحجز الوحدة محدود الدخل، ولا يزيد دخله السنوي عن 68400 جنيه سنوياً للأسرة، وحوالي 50400 جنيه سنوياً للأعزب

أن يكون الحد الأدنى لصافي دخل الشخص المتقدم على شقق الإسكان الإجتماعي 2018 عبارة عن 1300 جنيه شهرياً.

ألا يكون قد سبق له الحجز في الوحدات السكنية الخاصة بمناطق أخرى

ألا يكون قد سبق له التخصيص وحصل على دعم من الصندوق

أن يكون المتقدم لحجز شقق ضمن الاسكان الاجتماعي الاعلان العاشر، قد حصل على دعم من الصندوق سابقاً

أن يكون المتقدم لدى صندوق التمويل العقاري الاعلان العاشر لحجز الوحدة السكنية من أبناء المحافظة، أو المقيمين بها أو يعمل بها وليس مالكاً لمسكن أو مسجل بإسمه.

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أكد الوزير على أنه قد تقدم 300 الف مواطن لحجز 60 ألف وحدة سكنية، بمختلف المدن الجديدة وهي حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة، بدر الجديدة، العبور الجديدة، المنيا الجديدة، الغردقة والعاشر من رمضان، ومن المتوقع إعلان أسماء الفائزين في قرعة الإسكان الإجتماعي والتي تنطبق عليهم الشروط بالنسبة للإعلان العاشر بالإسكان الاجتماعي منتصف مارس المقبل من العام الجاري بعد استكمال عمليات الفرز والبحث، وسننقل لحضراتكم رابط الإستعلام عن أسماء الفائزين في الإعلان العاشر من الإسكان الإجتماعي فور إعلان صندوق البنك العقاري النتائج مباشرة.

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ويمكنكم معرفة نتيجة الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر والاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي، وسيتم الاختيار على حسب الأولويات المعتمدة من رئاسة مجلس الوزراء.

مازلنا نتابع معكم آخر الأخبار المتعلقة بقرعة الإسكان الاجتماعي، وآخر التفاصيل المتعلقة بأسماء الفائزين في الإعلان العاشر الاسكان الإجتماعي، ونترقب ظهور الأسماء منتصف الشهر المقبل، تابعونا من خلال التحديثات المستمرة.