الآن نتيجة المرحلة الإعدادية 2019 البحيرة الترم الأول ..  احصل عليه من هنا وباقي المحافظات

تابع سعر الحديد اليوم الأحد 10/ 2/ 2019وحالة الإستقرار الذي يشهده سوق الحديد ومتابعة لما هو جديد لأسعاره
أرطغرل 134 فيديو
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