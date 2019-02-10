حساب المواطن | رابط الاستعلام عن الدفعة 15 من حساب المواطن والتحقق من أهلية الدفع

أعلن حساب المواطن في بيان رسمي قبل قليل، عن إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير الحالي لكافة المستفيدين في المملكة العربية السعودية المسجلين في برنامج حساب المواطن، والمكتملة طلباتهم في حساب المواطن، وسوف يستمر الإيداع حتى نهاية اليوم الأحد.

حيث دعا برنامج حساب المواطن في وقت سابق كافة المواطنين الذين لم يسجلوا في البرنامج، إلى ضرورة التسجيل في البرنامج قبل يوم 10 فبراير الجاري، وذلك من أجل الاستفادة من الدفعة المقبلة من البرنامج، وقد أوضح البرنامج أنه يمكن التسجيل في البرنامج من خلال الدخول إلى الرابط التالي (هنا).

كما أكد برنامج حساب المواطن، عن بدء الإيداع في حسابات كافة المستفيدين اليوم الاحد 10 فبراير 2019، بشكل تدريجي وسوف يتم الكشف عن تفاصيل الدفعة في وقت لاحق.

رابط الاستعلام عن الدفعة 15 من حساب المواطن

كما أوضح برنامج حساب المواطن، عن صدور نتائج الأهلية لكافة المسجلين في الموقع للدورة الخامسة عشر لشهر فبراير الحالي، حيث يمكن للمسجلين في الموقع التحقق من أهلية حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: (هنا).

حيث يعتمد برنامج حساب المواطن في المقام الأول على بيانات الدخل الخاص بالشخص المستفيد عند التسجيل في البرنامج، ويقوم البرنامج بمقارنتها بالمتواجدة في الجهات الحكومية والرسمية.