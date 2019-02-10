رابط حاسبة حساب المواطن لمعرفة قيمة الدعم المستحق

عقب إيداع برنامج حساب المواطن، اليوم مستحقات الدفعة الخامسة عشر في حسابات المستفيدين لشهر فبراير الحالي، يبحث الكثير من الأشخاص المستفيدين من البرنامج عن حاسبة حساب المواطن، والتي تساعد في معرفة قيمة الدعم المخصص لكل مستفيد في البرنامج بالشكل الصحيح.

حيث تساعد حاسبة حساب المواطن، كافة الأشخاص المسجلين في البرنامج، من معرفة قيمة الدعم المقدر، وذلك عقب صدور نتائج الأهلية، حيث تواصل تقديم النتائج لكافة الأشخاص من أجل التأكد من قيمة الدعم.

طريقة استخدام حاسبة حساب المواطن

يجب الدخول إلى موقع حساب المواطن عبر الرابط التالي (هنا).

ثم النقر على أيقونة حاسبة حساب المواطن التقديرية.

كتابة عدد أفراد الأسرة من 18 عام فما فوق.

كتابة عدد أفراد الأسرة أقل من 18 عام.

كتابة إجمالي دخل الأسرة.

سوف يظهر لك المبلغ التقديري.

الجدير بالذكر أن آخر دفعة لحساب المواطن قد بلغت 2.4 مليار ريال سعودي، والتي أودعها البرنامج في حساب المواطنين، حيث كان منها 13.4 مليون ريال، تعويضات لعدد من المستفيدين عن الدفعات السابقة، حيث وصل عدد المسجلين في الموقع إلى 12.3 مليون مواطن، ويدعو برنامج حساب المواطن إلى التسجيل في الموقع قبل نهاية اليوم الأحد 10 فبراير، من أجل الحصول على الدعم المقدم في دفعة مارس المقبل.