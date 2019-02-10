“موقع”المصرية للاتصالات| فاتورة يناير.. قيمة فاتورة التليفون 2019 .. خطوات الاستعلام...

نعرض عليكم طريقة الاستعلام عن فاتورة تليفون شهر يناير 2019، والتي يبحث عنها المواطن المصري، ممن اشترك في خدمة التليفون الأرضي، ويتبع نظام الدفع كل 3 شهور، وفي هذا الشهر قد حان ظهور فاتورة التليفون عن طريق الاستعلام عنها عبر موقع شركة المصرية للاتصالات، أو حتى بالاتصال على الرقم المختصر 140، كما نعرض عليكم آخر موعد لدفع الفاتورة.

وقد قامت شركة المصرية للاتصالات بالسنوات القليلة الماضية بعمل العديد من التحديثات في عروض الشركة وطرق الدفع، كما تم استحداث نظام “We”، وهو نظام الدفع الفوري، في فاتورة مجمعة، يتم دفع الإنترنيت والموبايل والتليفون الأرضي أيضا، واستحداث نظام الإنترنيت فائق السرعة، والذي يعتبر من أحدث الأنظمة والذي تنافس به الشركة عروض شركان الإنترنيت الأخرى، ويأتي تطوير الشركة في إطار النهوض بشركة المصرية للاتصالات، والتي تكون في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي 2022.

الاستعلام عن فاتورة تليفون شهر يناير 2019

قامت شركة المصرية للاتصالات، في إطار تطوير نظم الدفع والاستعلام بالشركة، بتقسيم طرق دفع العملاء لفواتير التليفون الأرضي على نظامين، نظام الدفع الشهري ونظام الدفع كل 3 شهور، وذلك بهدف تنويع خدمات الشركة والتيسير على المتعاملين، كما هدفت الشركة لعمل عروض جديدة تقوم بها باجتذاب الجزء الأكبر من المتعاملين، وحتى تنافس الشركات الأخرى، اورانج وفودافون واتصالات، ويتم الاستعلام عن فاتورة أكتوبر عبر موقع المصرية للاتصالات، أو الدخول على billing.te.eg، أو الاتصال بخدمة دليل 140، كما يمكنكم متابعة كل ما يخص العروض والفواتير من خلال متابعة صفحة فيس بوك المصرية للاتصالات “وي”.

طريق الدفع الجديدة طريقة الاستعلام عن الفاتورة نظام ربع سنوي في شهور يناير – أبريل – يوليه – أكتوبر billing.te.eg نظام الدفع الشهري بالاتصال على رقم 140 من التليفون الأرضي

عروض جديدة لخدمات التليفون الأرضي

نظام”وي”والذي يتم فيه عمل فاتورة واحدة لكل من الإنترنيت – فاتورة الموبايل – فاتورة التليفون الأرضي. إرسال فواتير المتعاملين على الإيميل الخاص بهم. عمل مكالمات جماعية في نفس الوقت. الاشتراك في خدمة عدم الإزعاج. الاشتراك في خدمة الرد السريع. الرقم المختصر، وهو رقم واحد في التليفون يتم الاتصال فيه برقم محدد، كتليفون أحد المقربين أو الطوارئ. عمل فاتورة مفصّلة، وفيها الأرقام التي تم الاتصال بها، مواعيد وتواريخ تلك المكالمات، مدة المكالمات. الاستعلام الشامل بالاتصال ب 140، حيث يكون دليل شامل للاستعلام عن عناوين وأرقام الشركات والمتعاملين.

كيفية الاستعلام عن فاتورة يناير

الدخول على رابط موقع المصرية للاتصالات billing.te.eg. ستظهر شاشة الموقع وعليك اتباع الخطوات وإدخال رقم التليفون.

الاستعلام عن فاتورة تليفون شهر أكتوبر 2018

تحديث: أعلنت شركة المصرية للاتصالات، من خلال الموقع الرسمي لها، بداية تلقي فواتير شهر يناير، الفواتير الربع سنوية، كما أعلنت رفع رسوم تركيب والتعاقد على التليفون المنزلي والتي تصل إلى 150 جنيه.

وقامت شركة المصرية للاتصالات بالفترة الأخيرة بعمل العديد من العروض، والخدمات الجديدة، ومنها خدمات الجيل الجديد للهاتف المحمول، وشبكات الإنترنيت، وتطوير شبكة التليفون الأرضي.

تحديث: يتم دفع فاتورة شهر يناير 2019، من خلال الموقع بالخطوات السالف ذكرها، ويتم تحديد موعد أخير للدفع، وهو منتصف شهر فبراير، على ان تكون الخدمة متوقفة بعد ذلك، يتم تغيير نظام التليفون من المرسل المستقبل إلى الاستقبال فقط.