من هو موليير Molière الذي يحتفل جوجل به ؟ جوجل يحتفل بالكاتب الفرنسى موليير بلوحة فنية على واجهته...

من هو موليير Molière الذي يحتفل جوجل به، قام محرك البحث الشهير جوجل اليوم الأحد الموافق 10 فبراير 2019، بالأحتفال بالكاتب الفرنسي موليير، عبر عن ذلك من خلال وضع بعض اللوحات المرسومة على الواجهة الرئيسية الخاصة به، لنتعرف أكثر عبر هذا المقال عن موليير.

من هو موليير Molière

الكاتب الفرنسي موليير ولد في باريس يوم 15 يناير عام 1622، اسمه بالكامل اجُون بَاتِيسْت بُوكْلَان، يعتبر موليير أفضل ممثل كوميدي في العالم، كما يعد أعظم وأفضل فنان في تاريخ المسرح الفرنسي، درس موليير في كلية كليرمون اليسوعية، وقد تعلم فيها الكثير منها:

روائع الأدب مبادئ العلوم الأساسية والفلسفة اللغة اللاتينية

يذكر أن موليير قد درس القانون وأصبح محامي، ولكن لم يستمر في ذلك المهنة وقرر أن يتجه للمسرح عام 1643.

أعمال ومؤلفات موليير

ومن الأعمال والمؤلفات الشهيرة التي قام بها الكاتب الفرنسي موليير البخيل ومدرسة الزوجات ومدرسة الأزواج وطبيب رغم أنفه، والكثير من الأعمال المسرحية التي حققت نجاح باهر في فرنسا، وقد حازت أعماله على أعجاب الملايين حتى أصبحت من أشهر الأعمال المسرحية في التاريخ.