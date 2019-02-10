” روابط” نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 “الشهادة الإعدادية” جميع المحافظات...

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول لكل المحافظات سنوفرها لكم عبر تلك المقالة برقم الجلوس عبر المديريات التابعة لوزارة التربية والتعليم برقم الجلوس، حيث سيكون طلاب الثالث الإعدادي 2019 بجميع المحافظات “القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – الدقهلية – القليوبية – المنوفية – الغربية – البحيرة – الفيوم – بورسعيد – بني سويف اسوان ودمياط وقنا وغيرهم من باقي المحافظات المصرية التي سوف نتابعها جميعاً حتي ظهور جميع النتائج الخاصة بها.

وقد انتهي طلبة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات يوم الخميس 24 من شهر يناير وسوف تظهر النتائج الخاصة بهم توالياً بعدما ينتهي كل المحافظات من عمليات التصحيح، وسيكون مجموع درجات الترم الأول هو 140 درجة، حيث سيكون مجموع درجات العربي 40 درجة، بينما ستكون اللغة الانجليزية والرياضيات 30 درجة لكل منهما أما الدراسات الاجتماعية والعلوم ستكون 20 درجة لكل مادة.

هنااا نتيجة الشرقيـــــــــــــة الشهادة الإعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019

سنضيف كلمة ظهرت بدلاً من كلمة قريباً في حال ظهور أي من النتائج بالمحافظات المصرية بالأسفل.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الأسكندرية ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة مرسى مطروح ظهرت

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة البحيرة ظهرت نتيجة الصف الثالث الابتدائي محافظة الفيوم ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الغربية ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنوفية ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة كفر الشيخ ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الاسماعيلة ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القليوبية ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة اسوان ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة اسيوط ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة سوهاج ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة قنا ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة السويس ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة شمال سينا ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة جنوب سيناء ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الوادي الجديد ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة حلاب وشلاتين ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الاقصر ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة البحر الأحمر ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة بور سعيد ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة بني سويف ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة دمياط ظهرت

في حالة ظهور أي نتيجة بأي محافظة من المحافظات المصرية سنكون معكم، هذه المقالة خاصة بظهور نتائج الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات المصرية ومتابعة مستمرة على مدار الأيام المقبلة.

موعد نتيجة إعدادية الجيزة

حدد خالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة، أن يكون نهاية الأسبوع الحالي هو موعد رفع نتيجة الترم الأول عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة.

موعد نتيجة إعدادية الإسكندرية

أكد المسئول الإعلامي بمديرية تعليم الإسكندرية، الأستاذ عبد الحميد المصري، إن أعمال تصحيح أوراق طلاب الشهادة الإعدادية مازلت مستمرة، ولم ينتهى بعد منها، مشيراً أنه سيتم الإعلان عن نتائج الطلاب فور اعتماد النتيجة.

نتيجة إعدادية الجيزة

أكد خالد حجازي مدير مدرية التربية والتعليم بالجيزة، إن أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية لا تزال جارية، في حين يتم الآن رصد وتجميع درجات امتحانات سنوات النقل على مستوى المحافظة وستعلن في غضون ثلاثة أيام.

حتى الآن لم تظهر أي نتيجة للشهادة الإعدادية الترم الأول في أي من محافظات مصر، وسنتابع معكم خلال الساعات المقبلة، أخر اخبار ظهور النتائج، علماً بإن الإعدادية الأزهرية ستظهر منتصف الأسبوع الحالي عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

اعتماد إعدادية مرسى مطروح وجنوب سيناء

تم اعتماد نتيجة الشهادةة الإعدادية في محافظتي مرسى مطروح وجنوب سيناء بالفعل، حيث سيتم رفع النتايج إلكترونيا بعد قليل ليتمكن الطلاب من الحصول على درجاتهم.

ظهرت اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة بعد أن اعتمادها اللواء أحمد راشد في وقت متأخر من الليل، ووصلت نسبة النجاح إلي 71%.

ظهرت حتى الآن نتائج الشهادة الإعدادية 2018 بثلاثة محافظات وهي مرسى مطروح وجنوب سينا والجيزة، وأقترب بشدة ظهور نتائج محافظات القاهرة والقليوبية والإسكندرية للصف الثالث الإعدادي.

موعد نتيجة إعدادية القاهرة

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة يوم السبت بعدما كانت اعتمدت يوم الخميس الماضي0

نؤكد على طلاب الجيزة إن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمحافظة يتم الإعلان عنها خلال الساعات الماضية، نتمنى لكم النجاح والتوفيق.

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية وكفر الشيخ لينضموا إلي مطروح والجيزة والقاهرة وشمال سيناء.



ومن المتوقع أن تظهر باقي النتائج خلال الساعات المقبلة من اليوم واليومين المقبلين حيث أن جميع المحافظات قد أقترب السادة المحافظين من اعتماد النتائج الخاصة بهم.

اعتمدت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الآن برقم الجلوس بنسبة نجاح 76.6 % من قبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

اعتمدت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة اسوان ونتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر في صباح اليوم الأحد.

اعتمدت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية من قبل اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، ليزداد عدد المحافظات التي تم اعتماد النتيجة بها اليوم إلي ثلاث محافظات.

نسب النجاح في نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية، دور نصف العام، وصلت إلي 82.11 % لطلاب المدارس الرسمية والرياضية والخاصة والمنازل.

ظهرت حتى الآن ما يقرب من نتائج 10 محافظات ويتبقي 18 محافظة سيتم إعلانهم خلال اليومين المقبلين فكونوا معنا.

نُذكر طلاب البحيرة إن نتائج امتحانات نصف العام من الصف الثالث الإعدادي ستكون متاحة عبر الموقع الرسمي للمحافظة في غضون وقت وجيز للغاية.

تم اعتماد نتائج اختبارات الترم الأول للشهادة الإعدادية في أكثر من محافظة منذ قليل مثل سوهاج وأسوان وأسيوط، أرق تمنياتنا بالنجاح والتوفيق الوفير.