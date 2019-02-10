أدخل أكواد ترددات حلقة ارطغرل 135 الآن الجزء الخامس | الحلقة 135 DirilişErtuğrul عبر كافة القنوات...

نقدم لكم متابعينا في هذا الموضوع ترددات حلقة ارطغرل 135 حصري، حيث يتابعها العديد من المشاهدين بشغف شديد لاستكمال الأحداث ويبحثون عن ارطغرل 135 ومنهما ما يلجأ على ارطغرل 135 وبشتى الطرق يحقق المسلسل نسب مشاهدة مرتفعة ويبحث عنه الملايين من مختلف الدول العربية وفى الساعات القليلة القادمة يتم عرض ارطغرل 135 وهى الحلقة الأسبوعية للمسلسل التركي التاريخي ارطغرل الذى بات من أهم الأعمال الدرامية في الآونة الآخيرة وأكثرها أرطغرل 135 من قبل الشباب، ولايتوقف نجاح مسلسل قيامة ارطغرل على الوطن العربي وتركيا فقط بل يتابعه الآلاف من مختلف دول العالم لاسيما اليونان وأرمينيا فهو يحكي جزء هام من تاريخ الدولة العثمانية على سلاسل وأجزاء، ويعرض هذه الأيام الجزء الخامس منه وهو الآخير، وحاليًا تتصدر 134 ارطغرل محركات البحث على موقع البحث العالمي “جوجل”، لأجل هذا نقدم لكم متابعينا كافة القنوات التي تنقل حلقة ارطغرل 135 .

الحلقة 135 ارطغرل الموسم الخامس تعرض مساء الأربعاء من كل أسبوع مجمعة على مدة ساعتين ونصف على شاشة قناة تى أرتي trt التركية، كما تعرض عبر موقع النور الإلكتروني في نفس اليوم وتستطيعون ارطغرل بكل سهولة دون تشويش أو إعلانات، والمتابعون يتوقعون أحداث مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس والآخير وكشف الجواسيس وسط حالة من التشويق والإثارة.

كما حصل مسلسل ارطغرل على جائزة أفضل مسلسل تلفزيوني لعام 2016 إنذاك كان يعرض الجزء الأول فتدور أحداثه بين القرن الـ 13 الميلادي وبين وقتنا الآن، تخاطب الأجيال على مر العصور، كل ذلك جعل العديد ينتظر عرض حلقاته المجمعة يوم الأربعاء من كل أسبوع.

القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل 135

تردد شاشة قناة TRT التركية

اسم القناة التردد القمر TRT 1 HD Turkey 11054 V 30000 Türksat 42°E

تردد قناة اليرموك

التردد معدل الترميز معامل التصحيح 11678 عمودي 27500 3/4

تردد قناة دعوة على نايل سات

القناة القمر الصناعي تردد القناة معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب قناة دعوة النايل سات 10727 27500 3/4 أفقي

ترددات حلقة ارطغرل 135

يعرض مسلسل قيامة أرطغرل الشهير عبر عدة قنوات فضائية وهي:

القناة التركية “تي آر تي”

قناة اليرموك

قناة دعوة

قناة الشرق

قناة وطن

الحلقة 135 أرطغرل

الموعد النهائي لعرض ارطغرل 135

كشفت قناة trt التركية الموعد النهائي لعرض الحلقة الجديدة من المسلسل التركي قيامة أرطغرل، حيث تعرض الحلقة ارطغرل 135 يوم الأربعاء.

أرطغرل ، تورغوت وبامسي من الحلقة السابقة . #DirilişErtuğrul ترددات حلقة ارطغرل 135 حصري ترددات حلقة ارطغرل 135 حصري ترددات حلقة ارطغرل 135 حصري

الإعلان الاول للحلقة 135 غير مترجم DirilişErtuğrul