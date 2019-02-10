جدول اجازات الكويت: العطل والاجازات الرسمية في الكويت ٢٠١٩ ” تقويم العجيري”

العطل الرسمية في الكويت ٢٠١٩ حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أن هناك العديد من الأيام التي تمنحها إجازة رسمية لجميع العاملين فيها سواء الطلبة أو المعلمين أو الإداريين وقد كشفت عن جميع الأيام الرسمية الإجازة في عام 2019 حتى يستطيع المواطنين التعرف على هذه الأيام، وسنقوم اليوم من خلال موقعنا بإبراز تلك الأيام، وكل ما يتعلق بها وأسباب جعلها إجازة رسمية، وكل عام وأنتم بخير.

العطل الرسمية في الكويت ٢٠١٩

سنوفر لكم اليوم العطل الرسمية في الكويت ٢٠١٩ والتي تمنحها وزارة التربية والتعليم على وجه الخصوص، وهي بمثابة إجازة رسمية مدفوعة الأجر للقطاع الحكومي، بالإضافة إلى أن هناك العديد من الأيام التي تمنحها وزارة التربية والتعليم إجازة رسمية.

فتحتفل بعدة أيام على مدار العام، ومن ثم هذا العام أيضًا ومع بداية دخوله قامت بحصر جميع أيام الإجازات الرسمية وتم نشرها من خلال أحد الجرائد الرسمية وعلى مواقع الإنترنت، وسوف نقوم بتوفيرها لكم جميعًا.

أيام العطل الرسمية في الكويت ٢٠١٩

من خلال الجدول التالي يمكنكم التعرف على أيام الإجازات الرسمية في الكويت والتي حصرتها وزارة التربية والتعليم فيما يلي:

اليوم المناسبة الثلاثاء 1 يناير 2019 الاحتفال بأول أيام العام الميلادي الجديد الإثنين 25 فبراير 2019 العيد الوطني لدولة الكويت الإثنين 3 أبريل 2019 يوم الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج 4 يونيو 2019 الثلاثاء حتى الخميس 6 يونيو 2019 أيام عيد الفطر الاثنين 12 أغسطس 2019 إجازة عيد الأضحى المبارك السبت 31 أغسطس 2019 رأس السنة الهجرية السبت 9 نوفمبر 2019 المولد النبوي الشريف

العطل والاعياد الرسميه لعام 2019 من تقويم العجيري

العطل الرسمية في الكويت ٢٠١٩

فهذا التقويم هو التقويم الصحيح الذي يتضمن جميع أيام الإجازات الرسمية في الكويت للعام الميلادي الجديد 2019 ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وكل عام وأنتم بخير.