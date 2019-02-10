مشاهدة بث مباشر مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بالدوري

ينتظر عشاق السحاحرة المستديرة قمة من العيار الثقيل وهى التى تجمع الثنائي مانشستر سيتي ضد تشيلسي ملعب “الاتحاد”، مساء غدا الأحد، فى قمة الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر سيتي وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة خلف ليفربول الوصيف بـ65 نقطة، ولكنه يتفوق فى الأهداف وعدد المباريات، بينما يحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 50 نقطة.

تشكيل مان سيتي ضد تشيلسي

السيتي

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: لابورتى ، أوتاميندى ، ووكر ، ستونز

الوسط: فيرناندينيو ، دى بروين ، ديفيد سيلفا

الهجوم: سترلينج ، أجويرو ، برناردو سيلفا

تشيلسي

حراسة المرمى: كيبا

الدفاع: ألونسو ، لويز ، رودريجر ، أزبيليكويتا

الوسط: كانتى ، كوفاسيتش ، باركلى

الهجوم: هازارد ، هيجواين ، بيدرو

أكد أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال، صعوبة المنافسة مع مانشستر يونايتد وتشيلسي على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الإسباني في تصريحات صحفية: “حاليًا نحن لسنا مؤهلين للتواجد في دوري أبطال أوروبا لأننا في المركز السادس، ولكن لدينا القدرة على خطف المركز الرابع”.

وتابع: “حقيقة هناك فرق أفضل منا ويمتلكون مميزات تتفوق علينا ولكن علينا أن نرغب في الفوز والاستمرارية طوال مباريات الدوري الإنجليزي”.