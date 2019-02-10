مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي الجولة 26 في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباريات الجولة 26 الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت 9 فبراير 2019 ميلادياً، الموافق 4 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، وستكون البداية بكرافين كوتاج في لندن، والذي سيستضيف مواجهة بين مانشستر يونايتد المتطور منذ وصول سولشار وفولهام.

ستنطلق 5 مبارياتٍ عقب انتهاء اللقاء الأول، أبرزهم الذي سيجمع بين ليفربول وبورنموث، وهذا اللقاء سيكون هاماً جداً بالنسبة للريدز وجميع مناصريه، فبعد أن انتصر مانشستر سيتي على فولهام يوم الأربعاء الماضي أصبح المتصدر بفارق الأهداف لكنه متقدم بمباراة، وهذا يعني أن زملاء صلاح سيدخلون اللقاء ضد الأحمر والأسود وهم تحت ضغط العودة لشاكلة الانتصارات للانفراد من جديد بالمركز الأول.

ستجري مباراة في نفس التوقيت يمكننا أن نطلق عليها قمة الوسط، حيث ستجمع بين فريقين قدما موسماً جيداً حتى الآن هما واتفورد وإيفرتون، وهذا اللقاء يُعد منافسةً مباشرةً على المركز الثامن الذي يحتله الجولدن بويز بفارق نقطة واحدة عن التوفيز، أما ثالث المباريات من حيث الأهمية هي التي ستجمع بين آرسنال المتذبذب المستوى وهدرسفيلد المستقر بالقاع، والذي أصبح أول المرشحين للعودة الشامبيونشيب.

سيشهد اليوم الثاني من الجولة 26 في البريميرليج قمتين من العيار الثقيل، الأولى ستجمع بين توتنهام القريب من الصدارة التي يحتلها مانشستر سيتي وليفربول، وليستر سيتي الساعي للمشاركة في الدوري الأوروبي على الأقل الموسم القادم، وسيسعى السبيرز إلى الفوز بهذا اللقاء لاستغلال أي تعثر قد يحدث لأحد المتصدرين، خاصةً الريدز الذين تعثروا في الجولتين الأخيرتين من الدوري.