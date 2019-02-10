تعرف على تفاصيل الوظائف الخالية بشركة “Xceed”.. بمرتبات تصل ل3400 جنيه

أعلنت شركة Xceed عن رغبتها في شغل عدد من الوظائف لديها، من خدمة عملاء، ودعم فني عبر الهاتف، وأكدت أنه ليس هناك أي مصاريف أو رسوم للتقديم، كما أن من مميزات العمل لدى الشركة أن المرتبات تبدأ من 2100 جنيه إلى 3400 جنيه، بالإضافة إلى تأمينات اجتماعية وصحية، وفرصة للترقي بعد ستة أشهر، وخصومات على الكثير من الكافيهات والمتاجر والمطاعم والجيم، ومكان العمل في 6 أكتوبر، أو مدينة نصر، أو المعادي.

ومن شروط التقديم للوظيفة ما يلي:

التقديم للشباب والبنات من الخريجين فقط. أن يكون المتقدم خريج جامعة أو معهد 4 سنوات. ألا يزيد السن عن 34 عامًا. أن يجيد الإنجليزية. موقف التجنيد.

يتم انعقاد المقابلات بالقاهرة، في فرع الشركة الرئيسي بالقرية التكنولوجية في شارع اللاسلكي، متفرع من شارع النصر.

وحضور المقابلات من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة الثالثة عصرًا.

وللتقديم للوظيفة يكون من خلال اللينك التالي: [email protected] ، أو من خلال تسجيل البيانات على الرابط التالي: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZSNGN4cz4rpVAos2-5r2-fyJ9reYlND_32B4lHBs8lTkNYA/viewform ، وسوف يتم التواصل مع المتقدم خلال 24 ساعة.