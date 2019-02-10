“البنك المركزي” يكشف عن حقيقة توفير 12 مليار دولار خلال شهر لخزانة الدولة بفضل حملة...

أكد البنك المركزي أنه لا صحة مطلقًا لما يتردد من أنباء عن توفير 12 مليار دولار لخزانة الدولة من خلال حملة “خليها تصدي”، لافتًا أن هذه البيانات مغلوطة، ولم يصدر عن البنك أي معلومات حول هذا الشأن، وأن تلك الأنباء مجرد شائعات تستهدف التأثير السلبي على اقصاد البلاد.

وقد أوضح البنك أنه قد تم تطبيق خفض الجمارك على السيارات الأوروبية بنسبة 30%، والتي تشتمل على ثلاثة شرائح، وهي 10% ب2017، و10% ب2018، و10% ب2019، وفقًا للجدول المتفق عليه باتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وفي سياق آخر، أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لوقف مبادرة التمويل العقاري لفئة مجدودي الدخل، حيث تم التواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، وأنه على العكس، فقد تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لاستمرار الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، وخفض الفائدة عليهم، لتنشيط قطاع العقارات، وتوفير الحق المعيشي لهم بمسكن مناسب وفقًا لقدراتهم المالية، وأن كل ما يتردد من شائعات حول هذا الشأن لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى إثارة غضب المواطنين.