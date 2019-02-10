تعليق عمرو أديب على قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي

علق الإعلامي عمرو أديب، على البيان الصادر من جانب مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم، حيث أكد بان ذلك البيان قوي وعنيف وسوف يتبعه عدد من ردود الفعل الصادمة، وان من حق النادي الأهلي إعلان وطلب كل ما يريده لأنه نادي كبير وعريق.

ولكن طرح عمرو أديب عدة تساؤلات حول إمكانية تحقيق مطالب النادي الأهلي التي تم التصريح عنها اليوم، وعن إمكانية أن يتم استكمال الدوري الممتاز في ظل تلك المطالب.

والجدير بالذكر بان مجلس إدارة النادي الأهلي قد اتخذ عدة قرارات خلال اجتماعه صباح اليوم السبت، ومن أهمها عدم مشاركة النادي في الاجتماعات الودية والرسمية، وعدم خوض النادي البطولات العربية، والتقدم بشكوى لدى الفيفا بسبب اختراق القانون بشكل صارخ.