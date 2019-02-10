“موعد شهر رمضان” 2019 | أول أيام شهر رمضان في الإمارات والمملكة السعودية والعديد من...

موعد شهر رمضان 2019 ، يسعى المسلمون في كل مكان لمعرفة موعد بداية شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعلى جميع الدول العربية والأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات، وحرصًا من علماء الفلك على تقديم كل ما يتعلق بأمور المسلمين، فقامت بتحديد موعد أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 2019، كي يتمكن المسلمين في كل مكان من معرفة عدد أيام الصيام بالإضافة إلى عدد ساعاته.

موعد شهر رمضان 2019

موعد شهر رمضان 2019

وقد قامت الجمعية الفلكية بتحديد موعد شهر رمضان 2019 في العديد من الدول العربية، ويأتي على رأسها المملكة العربية السعودية وفلسطين ومصر وعدد من الدول حول العالم، وقد قررت أن شهر رمضان سيكون بدايته الاثنين 6 مايو 2019.

وعلى هامش آخر أكدت الجمعية الفلكية أيضًا أن شهر رمضان 2019 ستصل عدد ساعات صومه إلى خمسة عشر ساعة، وذلك حسب التصريحات الأخيرة.

وعليه سيكون أول أيام شهر شعبان المبارك 6 من شهر أبريل 2019، ويكون آخر أيامه في يوم الأحد الموافق 5 مايو 2019.

أول أيام شهر رمضان في الدول العربية أول أيام عيد الفطر في الدول العربية 6 مايو 2019 في المملكة السعودية ومصر والإمارات والكويت وقطر 4 يونيو في المملكة السعودية والإمارات واليمن والكويت

نصائح شهر رمضان 2019

وبما أن شهر رمضان منذ عدة سنوات يأتي على المسلمين في أيام الصيف والحر الشديد، ننصحهم بضرورة اتباع التعليمات التالية حتى لا يعرضوا أنفسهم إلى الخطر، ومن بين تلك النصائح ما يلي: