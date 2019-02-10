سعر الدولار اليوم الأحد 10 فبراير 2019 بالبنوك والسوق السوداء استقرار أسعار الدولار أمام الجنية في...

استقرار ملحوظ في أسعار الدولار مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري، عقب الإنخفاضات التي شهدتها سعر العملة الأمريكية مع بداية تعاملات الأسبوع الماضي بالبنوك الرسمية، ثم عاود الدولار ارتفاع أسعاره بشكل مؤقت أمام الجنية في منتصف تعاملات الأسبوع، قبل أن يستقر سعر صرف العملة الأمريكية قبل أن تُنهي البنوك تعاملاتها الرسمية الخميس الماضي، مع توقعات بأن يتحرك سعر الدولا اليوم الأحد في البنوك، ليشهد سوق صرف الدولار ارتفاعاً طفيفاً في بعض البنوك، وإن كان سعر الدولار سيميل للإستقرار في باقي البنوك الأخرى.

ومن الملاحظ ثبات سعر الدولار في كافة البنوك العاملة في مصر، منذ ختام تعاملات الأسبوع، وذلك بعد حالة التراجع المؤقتة في سعر الورقة الخضراء أمام الجنية، وذلك على الرغم من الفروق الطفيفة التي يسجلها سعر الدولار في معظم البنوك، إلا أنه بشكل عام مستقر عند حد الـ17.55 للشراء و17.65 للبيع، وذلك بتراجع قيمتة قرابة العشر قروش عن أسعار الدولار قبل فترة الإنخفاضات الحالية.

وأضاف مصدر تجاري، أن أسباب انخفاض سعر الدولار ترجع إلى بيع مصر ما يزيد عن مليار دولار من أدوات الدين للأجانب خلال يناير الجاري تم إيداع حصيلتها في البنوك المصرية، حيث يتزايد طلب الأجانب على أدوات الدين الحكومي وهو ما دفع بهم لبيع الدولار مقابل الجنية المصري، وهو ما ينتج عنه توافر الدولار في سوق الصرف وبالتالي انخفاض سعره.

يذكر أن محافظ البنك المركزي طارق عامر، كان قد صرح الأسبوع الماضي خلال لقائه مع وكالة بلومبرج، أن سعر صرف الجنية المصري سيشهد تحولاً ملحوظاً في الفترة المقبلة، بسبب انهاء التعامل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب، وأضاف في ذات السياق، مؤكداً التزام البنك المركزي بضمان وجود السوق الحر للصرف المتفاوت مع ظروف العرض والطلب، مؤكداً أن أسباب الإستقرار في سعر الصرف خلال الفترة الماضية يرجع إلى تحسن الحساب الجاري بعد زيادة التحويلات نتيجة تحسن معدلات الصادرات والسياحة والتصنيف الإئتماني لمصر.

وقد أكد مصدر بالبنك المركزي المصري، أن شهر يناير شهد عودة استثمارات الأجانب بشكل قوي لأول مرة منذ 9 أشهر، وهو ما نتج عنه زيادة التدفقات المالية بقيمة مليار دولار في أموال الصناديق العالمية، بدلاً من ما كان يخرج شهرياً على ثورة استثمارات للخارج بقيمة ما بين مليار وملياري دولار شهرياً.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.60 البنك العقاري المصري العربي أقل سعر للبيع: 17.65 بنك الإسكندرية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك العقاري المصري العربي 17.60 17.65 4 أيام بنك التعمير والإسكان 17.59 17.69 4 أيام بنك مصر إيران التنمية 17.58 17.68 3 أيام البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.58 17.68 يومين بنك البركة 17.57 17.67 يومين البنك المصرى الخليجى 17.57 17.67 يومين مصرف أبوظبى الإسلامى 17.57 17.67 يومين كريدى أجريكول 17.57 17.67 يومين بنك الكويت الوطني NBK 17.57 17.67 3 أيام البنك التجاري الدولي (CIB) 17.56 17.66 4 أيام البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.56 17.66 يومين بنك المشرق 17.56 17.66 3 أيام البنك العربي الأفريقي الدولى 17.55 17.65 5 أيام بنك عودة 17.55 17.65 يومين البنك الأهلى اليونانى 17.55 17.65 4 أيام البنك الزراعى المصرى 17.55 17.65 4 أيام المصرف العربى الدولى 17.55 17.65 4 أيام بنك بلوم 17.55 17.65 4 أيام المصرف المتحد 17.55 17.65 4 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.55 17.65 4 أيام بنك الإستثمار العربي AIB 17.55 17.65 4 أيام بنك التنمية الصناعية 17.55 17.65 4 أيام بنك قناة السويس 17.55 17.65 3 أيام بنك الإسكندرية 17.55 17.65 3 أيام بنك مصر 17.55 17.65 4 أيام البنك الأهلي المصري 17.55 17.65 4 أيام اتش اس بى سى HSBC 17.55 17.65 4 أيام البنك المركزى المصرى 17.55 17.68 يومين

سعر الدولار بالسوق السوداء الأحد 10/2/2019

يسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنية في سوق الدولار السوداء، سعر متراوح ما بين 17.92 قرش للشراء و17.95 قرش للبيع، وهو سعر مرتفع بشكل ملحوظ عن السعر الرسمي للدولار في البنوك، في محاولة من السوق السوداء لجذب المتعاملين للتداول من خلالها، على الرغم من التضييق الحكومي الذي تفرضه الدولة على الأسواق الغير رسمية للعملة الأمريكية.