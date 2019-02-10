تراند اليوم : فديو مني وشيما كامل video .. فديو منه فاروق وشيما الحاج مني وشيما فيديو كامل فضيحة فديو مني وشيما...

تقوم بعض المواقع الاباحية بنشر فيديوهات مني وشيما ، كاملة عبر موقعها، حيث تعمل وزارة الداخلية والاتصالات في مصر، على حذف جميع الفيديوهات المسربة على خلفية فضيحة فديو مني وشيما المسرب، والذي تم تسريبها لمواقع اباحية جنسية.

كما وتستمر ردود الفعل الغاضبة على الصعيد العربي المحلي والعالمي تجاه فضيحةفديو مني وشيما، خصوصا بعد قيام عدد من المواقع الاباحية والمواقع المغربية بنشر تسريبات لفيديو جديد من فيديوهات خالد يوسف والتي كان يقوم فيها بممارسة العديد من الاعمال الجنسية مع ضحاياه، حيث ظهر خلال الفيديو الجديد ضحية جديدة من ضحايا خالد يوسف.

حيث لا تزال قضية فديو مني وشيما في تحرك الرأي العام مصر، خصوصا بعد تسريب عدد كبير من فيديوهات جنسية لضحايا خالد يوسف عبر مواقع ابحاجية جنسية.

موقع "الخليج 365" يعتذر عن عدم نشر فديو مني وشيما، نظرا لما يتضمنه من مشاهد مخلة بالحياء العام ، حيث نقدم لكم تفاصيل الكاملة لقضية منى فاروق والقصة الحقيقة كاملة .