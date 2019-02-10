برقم الجلوس والإسم| استعلم عن نتيجتك في الشهادة الاعدادية الترم الأول 2019 كل المحافظات –...

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بجميع محافظات الجمهورية، حيث انتهى طلاب الشهادة الإعدادية – شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي – من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2018-2019، واستمرت الإمتحانات لمدة أسبوع من منتصف يناير وحتى 24 من نفس الشهر، لأداء الإمتحانات في مواد الترم الأول وهي، اللغة العربية – اللغة الأجنبية – التربية الدينية – العلوم – الكمبيوتر – الجبر الإحصاء – التربية الفنية – الهندسة – الدراسات الإجتماعية، وبعد انتهاء الإمتحانات مباشرةً قامت لجان الإعدادية بمختلف المحافظات بعمليات تصحيح النتيجة لسرعة الإنتهاء منها لضيق الوقت الفاصل بينها وبين بدء الفصل الدراسي الثاني، مع مراعاة معايير الدقة لعدم ظلم أياً من الطلبة وحصول كل طالب على حقه كاملاً.
نتيجة الشهادة الإعدادية تكون عامة على مستوى المحافظة وموحدة، ويتم إعلان نتيجة كل محافظة على حدا بعد اعتماد المحافظ لها وإعلان نسب النجاح النهائية، وذلك في غضون أسبوع على الأكثر من تاريخ امتحان آخر مادة أداها الطلبة والطالبات، ووفقاً لترتيب ظهور نتائج الإعدادية في مختلف المحافظات، تكون محافظة القاهرة هي أولى المحافظات في الظهور تليها محافظة الإسكندرية ثم الجيزة والقليوبيبة والمنوفية والشرقية والدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ وأسوان والمنيا والغربية وسوهاج ثم باقي المحافظات تباعاً، وفقاً لإنتهاء كل محافظة من أعمال إعلان النتيجة واعتمادها من المحافظ.
موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية ترم أول 2019 كل المحافظات
تبدأ نتيجة الشهادة الإعدادية في مختلف المحافظات في الظهور بداية من أواخر يناير وحتى منتصف فبراير، على أن يتم نشر جميع النتائج فور ظهورها من خلال روابط خاصة بكل محافظة على حدا، حيث نتابع معكم أولاً بأول كافة التفاصيل المتعلقة بظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمختلف المحافظات من خلال الروابط بالأسفل، مع نشر نسب النجاح التفصيلية كذلك، مع العلم أن الإستعلام عن النتائج يتم بواسطة رقم الجلوس والإسم.
روابط نتيجة الشهادة الإعدادية فصل دراسي أول 2019 (كل المحافظات)
تحديث الأربعاء
متابعة ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن تظهر نتيجة الإعدادية اليوم بمحافظة البحيرة والشرقية بعد قليل، مستمرين في المتابعة لكافة ما يتعلق بظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بمختلف المحافظات، كما ظهرت حتى الآن نتيجة الإعدادية الترم الأول 2019 بمحافظات (جنوب سيناء – مطروح – الجيزة – الإسكندرية – كفر الشيخ – القاهرة – البحر الأحمر – اسوان – المنوفية – سوهاج – أسيوط – السويس – الإسماعيلية – قنا – القليوبية – الغربية – المنيا – الدقهلية – دمياط – الفيوم – البحيرة – الوادي الجديد – بني سويف – شمال سيناء – الأقصر – بورسعيد – الدقهلية – الشرقية)
- اعتمد محافظ مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.3%.
- اعتمد محافظ جنوب سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 81.7%.
- اعتمد محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 71.23%.
- اعتمد محافظ الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 86.1%.
- اعتمد محافظ كفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 85%.
- اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 76.6%.
- اعتماد نتيجة اعدادية البحر الأحمر الفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 52%.
- اعتمد محافظ أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72%.
- اعتمد محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 82.11%.
- اعتمد محافظ سوهاج نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76%.
- اعتمد محافظ اسيوط نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 75%.
- اعتمد محافظ السويس نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 75.4%.
- اعتمد محافظ الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 79.13%.
- اعتمد محافظ قنا نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح بلغت 69%.
- اعتمد محافظ القليوبيبة نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 73.44%.
- اعتمد محافظ الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 83.5%.
- اعتمد محافظ المنيا نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 70.6%.
- اعتمد محافظ الدقهلية نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 85.9%.
- اعتمدت محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.92%.
- اعتمد محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.2%.
- اعتمد محافظ البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 2.84%.
- اعتمد محافظ شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82.85%.
- اعتمد محافظ بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72.4%.
- اعتمد محافظ بورسعيد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 89%.
- اعتمد محافظ الدقهلية نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 85.9%.
- اعتمد محافظ الشرقية نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 80.01%.