تردد قناة “بي أوت كيو” الكوبية beoutQ الناقلة لمباريات كرة القدم المشفرة من قناة بي ان...

قناة “بي أوت كيو” beoutQ، هي قناة رياضية بدأ بثها منذ عام 2017، وهي تابعة لشركة كوبية كولومبية، تختص بقرصنة بث مباريات كرة القدم المشفرة الخاصة بقناة beIN Sport القطرية تحت شعار لا للإحتكار، ويتأخر بثها عن بث قنوات البي ان سبورت بضع ثواني، من جل تغطية شعار القناة الأصلية، وهي تبث عبر عدة أقمار صناعية دون حاجة للإتصال بالإنترنت، فمشاهدة مباريات الساحرة المستديرة العالمية والعربية هي أكثر ما يبحث عنه المشاهدين، ويكثر البحث على ترددات قنوات “بي أوت كيو” الرياضية، وننشر في السطور القادمة الترددات المجانية الجديدة الخاصة بها لعام 2018-2019.

أعلنت قنوات بي أوت كيو الكوبية، الترددات الجديدة الخاصة بها عبر الأقمار الصناعية العرب سات بدر وقمر النايل سات المصري والهوت بيرد، وذلك لمتابعة بث جميع مباريات كرة القدم بشكل مجاني في المتشويشلكروي الجديد بشكل مجاني دون اشتراكات مكلفة كما في البي ان سبورت القطرية، فوفقاً للتحديث الجديد لترددات القنوات التي أعلنتها شبكة قنوات “بي أوت كيو” الكوبية، دعت القناة المشاهدين حول العالم لمتابعة التصفيات الرياضية ومباريات كرة القدم الهامة بشكل مجاني عبر العرب سات والنايل سات والهوت بيرد، من خلال اشارة استقبال قنوات قوية تمنع التشويش وانقطاع البث، من خلال استقبال القنوات على أجهزة الريسفر الخاصة الغير مكلفة.

الترددات الجديدة لقنوات “بي أوت كيو” الرياضية beoutQ 2018

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز عرب سات 12207 V 5/6 27500 عرب سات 11919 H 5/6 27500 عرب سات 12380 H 5/6 27500 نايل سات 12344 V 5/6 27500 نايل سات 12034 H 5/6 27500

الآن أصبح بإمكان جميع متابعي كرة القدم حول العالم، الإستمتاع بمشاهدة مبارياتهم الرياضية المشفرة بعيداً عن احتكار القنوات الناقلة بصورة مجانية، ومتابعة جميع المباريات الجديدة في الموسم الجديد بصورة مجانية ببث عالي الجودة دون تشفير أو تقطيع ومن دون التعرض لإحتيال القنوات التي تدعي حصولها على حق البث، من خلال ضبط الترددات الجديدة لقنوات الـ “بي أوت كيو” الكوبية الرياضية الجديدة للعام الحالي 2018-2019، وهي القنوات التي تقوم بنقل جميع مباريات كرة القدم المشفرة على كافة الأقمار الصناعية بدون احتكار عبر خاصية البث المباشرة والحصري دون الحاجة للإتصال بالإنترنت.

ريسفير قنوات بي أوت كيوت

تقوم قنوات بي أوت كيو، بالبث عبر ريسفر خاص بها بتكلفة أقل من تكلفة ريسيفر البي أن سبورت، وهو ريسيفر يعمل بخاصية الأندرويد، وينقل جميع المباريات المشفرة الخاصة بقنوات البي ان سبورت، بإشتراك سنوي بسيط، ويمكن الآن الحصول على القنوات من خلال ضبط الترددات السابقة على الريسيفر الخاص بها، والإستمتاع بمشاهدة مباريات كرة القدم الهامة بتقنية عالية الجوة.