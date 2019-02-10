وزارة الصحة السعودية تطلق خدمة موعد بمنصة أبشر/خطوات التسجيل في خدمة موعد/ خدمات إلكترونية بوزارة...

وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية تطلق خدمة موعد الإلكترونية من خلال منصة أبشر، من منطلق اهتمام المملكة بمواطنيها السعوديين، لتوفير أقصى درجات الرعاية والاهتمام القصوى، حيث اهتمت المملكة العربية السعودية بكافة الجوانب التي تعود بثمارها على المواطن السعودي وتجعله يعيش عيشة كريمة على أرض وطنه السعودية، حيث وفرت السعودية العديد من الخدمات الطبية والعلاجية والوقائية للمواطن السعودي.

وزارة الصحة السعودية تقدم خدمة موعد

الملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة تسعي لتنفيذ إصلاحات اقتصادية في العديد من المجالات الحيوية بالمجتمع السعودي، لكي تبني سعودية جديدة بفكر أبنائها، وتنفيذاً لرؤية المملكة 2030، التي تخطو الحكومة السعودية خطواتها لتنفيذ تلك الرؤية المستقبلية، وقد وضعت الحكومة حزمة من الخطط المستقبلية للوزارات المعنية لتنفيذها للاهتمام بالمواطن السعودي، ومن تلك الوزارات التي اهتمت بالمواطن السعودي وزارة الصحة، حيث أتاحت وزارة الصحة السعودية الكثير من الخدمات العلاجية للمواطن السعودي، وقد سعت وزارة الصحة أن ترتقي بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطن السعودي، لذا وفرت آلية إلكترونية جديدة تتيح تقدم الخدمات الرعاية الصحية بكل سهولة ويسر، لكي يستفيد المواطن السعودي من الخدمات التي تقدمها المراكز الصحية والمستشفيات المنتشرة بعموم المحافظات السعودية.

الخدمة الإلكترونية موعد عبر منصة أبشر للخدمات

موعد هي خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الصحة السعودية، فقد أتاحت وزارة الصحة السعودية للمواطن السعودي من خلالها حجز مواعيد في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وكذلك يمكن تعديل الموعد أو إلغاءه، بكل سهولة إلكترونياً عبر شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى، خدمة تحديد مواعيد أخرى في أي مستشفى يتم تحويلة إليها إذا استدعت الحالة المرضية ذلك.

خطوات التسجيل في خدمة موعد من خلال ما يأتي:

يتم الدخول عبر شبكة الإنترنت على رابط موقع وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية

ثم الدخول على أيقونة دليل الخدمات ومنها نختار الآتي

ثم يتم اختيار خدمات الأفراد ومن ثم اختيار خدمة موعد ثم الضغط على كلمة ابدأ

ثم تنتقل إلى صفحة تسجيل الدخول.

يتم من خلالها إنشاء مستخدم جديد بتسجيل اسم مستخدم وكلمة مرور

وبعد التسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور يتم الدخول في ” أبشر” من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد لكي تستفيد من الخدمات الإلكترونية المقدمة من وزارة الصحة.

ثم يتم بعدها الدخول لاختيار المراكز الرعاية الطبية ونوع الخدمة وسبب الزيارة من خلال عد خطوات متتالية إلى أن يتم تحديد الموعد للزيارة.

ملحوظة:

يمكن الاستفادة من خدمة موعد بكل سهولة ويسر عن طريق تحميل تطبيق موعد من خلال منصة جوجل أو أبل حسب نظام التشغيل المتاح عبر الهاتف الجوال.

أبرز الخدمات الإلكترونية المقدمة من وزارة الصحة بالسعودية

خدمات التراخيص الصحية.

الخريطة التفاعلية.

خدمة التسجيل للمشاركة مع القوى الزائرة للحج.

خدمة زائرون.

خدمة الاستعلام عن طلبات العلاج بالخارج.

ويمكن التعرف على كافة الخدمات الإلكترونية لوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية من هنا.