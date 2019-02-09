كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البزاوي: "علامة استفهام" يناقش قضايا هامة في المجتمع المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الفنان محمود البزاوي، عن سعادته البالغة في المشاكرة في مسلسل "علامة استفهام"، الذي يناقش عدد كبير من قضايا المجتمع التي انتشرت بشكل واضح في الآونة الأخيرة.

وقال البزاوي، إن المسلسل به الكثير من المفاجآت للجمهور، من خلال تتابع الأحداث، معربا عن تمنياته بأن يحقق المسلسل إقبالا لدى الجمهور في سباق دراما رمضان المقبل.

المسلسل بطولة محمد رجب، هيثم أحمد زكي، ميريهان حسين، جيهان خليل، عبد الرحمن أبو زهرة، إدوارد، كوكي، وعدد آخر من الفنانين.