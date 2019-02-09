بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي يلا شوت Yalla Shoot | ماتش السيتي وتشيلسي اونلاين...

بث مباشر مانشستر سيتي وتشيلسي يلا شوت كورة اونلاين، يستضيف نادي مانشستر سيتي على ملعبه الاتحاد مساء الأحد نظيره تشيلسي في مواجهة حاسمة في الجولة 26 من البريميرليغ، ويحاول السيتي الثأر من هزيمته في مباراة الذهاب أمام تشيلسي على ستامفورد بريدج بهدفين دون رد، وسنضع لكم رابط بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي من قناة bein sport hd 2 اونلاين.

بث مباشر مان سيتي وتشيلسي يلا شوت yalla shoot، يبدأ موعد مشاهدة مباراة مانشستر السيتي وتشيلسي في الساعة السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة مساءاً بتوقيت السعودية، ويمكنكم مشاهدة ماتش السيتي وتشيلسي تلفزيونياً لمشتركي قنوات بي إن سبورت عبر قناة bein hd 2 بتعليق حفيظ دراجي، وسنضع لكم رابط يلا شوت مانشستر سيتي وتشيلسي قبل بداية اللقاء.مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي مباشر يلا شوت

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مانشستر سيتي وتشيلسي كورة اونلاين kora online، تأمل جماهير ليفربول في تعثر الملاحق المباشر مانشستر سيتي عندما يلتقي تشيلسي مساء الأحد، ويحاول السيتي من خلال اللقاء مواصلة الضغط على المتصدر ليفربول والإبقاء على فارق الثلاث نقاط، خاصة بعد نجاح ليفربول في الفوز على بورنموث بثلاثة أهداف دون رد السبت.

وقبل مشاهدة مباراة السيتي وتشيلسي الأحد، يجب أن نذكر أن السيتي بمباراة تشيلسي سيكون لعب أكثر من ليفربول بمباراة في الدوري الإنجليزي، ويمتلك السيتي 62 نقطة من 26 مباراة وهو نفس رصيد ليفربول من المباريات بعد الفوز على بورنموث ووصوله للنقطة 65 من المسابقة.

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