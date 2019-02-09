أكلات ممنوع تحضيرها لطفلك في اللانش بوكس

كثيراً من الأمهات تحرص على تحضير اللانش بوكس خلال الدراسة،حيث تهتم على وضع الأكلات المشبعة والصحيحة فيه، والتي تغذي الطفل خلال تواجده في المدرسة.

فهناك بعض الأكلات الممنوع وضعها في اللانش بوكس حفاظاً على صحة الطفل وهي على النحو التالي: