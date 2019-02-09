أكلات ممنوع تحضيرها لطفلك في اللانش بوكس

كثيراً من الأمهات تحرص على تحضير اللانش بوكس خلال الدراسة،حيث تهتم على وضع الأكلات المشبعة والصحيحة فيه، والتي تغذي الطفل خلال تواجده في المدرسة.
فهناك بعض الأكلات الممنوع وضعها في اللانش بوكس حفاظاً على صحة الطفل وهي على النحو التالي:
- اللحوم بكافة أنواعها، وهذا لأنها تتفاعل مع الهواء بشكل سريع وينشأ عليها البكتريا والجراثيم مما يؤدي إلى تلفها وتغير طعمها.
- المقليات والدهون بكل أنواعها تتسبب في إصابة الطفل بالتخمة والكسل وتجعل الطفل أكثر خمولاً بعد تناولها مما يؤثر على نشاطه وتركيزه في المدرسة.
- الحلوى الجاهزة منها السكاكر والشيكولاته، وهي تجعل الطفل أكر حركة وتشتت تركيزه، وأيضاً تشعره بالجوع الشديد والهمدان بعد تناولها بوقت.
- الفاكهة المقطعة منها التفاح والكمثرى والجوافة، لأنها تتفاعل مع الهواء ويتغير لونها ومذاقها وتقفد قيمتها الغذائية.
- العصائر المعلبة والشبيسي وهي تحتوي على مواد كيمائية ومكسبات طعم ولون وسكريات ودهون تؤثر على صحة الطفل.