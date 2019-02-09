وزير التعليم: تحويل العقود المؤقتة الى عقود دائمة قبل بداية العام الدراسي المقبل

أشار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بأن الوزارة قامت بطرح تجربة عقود المعلمين المؤقتة، على أن يتم توفير عقود دائمة للمعلمين قبل أن يبدأ العام الدراسي الجديد، وسيتم وضع نظام ثابت للعقود السنوية، ويتم ذلك بعد أن يتم اكتمال البيانات للمعلمين وتحديد إعداد المعلمين المحالين على المعاش، والمعلم الذي لديه ظروف خاصة تمنعهم من ممارسة مهن التدريس.

وجاء التعاقد بشكل مؤقت للمدرسين بعقود مؤقتة لحل مشكلة العجز لدى المدرسين وتوفير موازنات دون إلقاء العبء على احد من المعلمين الآخرين، وأما عن تحديد الوزارة للعقود مؤقتة للمعلمين،فقال الوزير إنه من الناحية العلمية لابد من إيجاد حلول لمعالجة الأمر، مع العلم بان مصر بها 55 ألف مدرسة موزعة على 290 إدارة تعليمية تضم كل إدارة حوالي 1.3 مليون معلم، وتحاول الوزارة في إيجاد حلول للعقود المؤقتة.