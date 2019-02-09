تسليم 20 ألف تابلت مدرسي لطلاب الصف الأول الثانوي في سوهاج غدا

صرح الدكتور عمرو شلتوت، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة سوهاج، بأن يوم الأحد سوف يتم تسليم 20 ألف تابليت مدرسي لطلاب الصف الأول الثانوي التعليم العام الخاص بمنظومة التعليم الجديدة التراكمية، حيث سيتم توزيع التابلات على 11 إدارة تعليمية، طما، جهينة، المراغة، ساقلتة، سوهاج، اخميم، المنشأة، جرجا، البلينا، دار السلام.

كما أكد وكيل الوزارة، بأنه قام بعقد اجتماع مع مديرين الإدارات على مستوى محافظة سوهاج، ومناقشة خلال الاجتماع آلية توزيع التابليت، وعدم التأخر فيها، والتأكد من وصول التابليت لكل طالب داخل مدرسته، واتخاذ كل الإجراءات القانونية التي تلزم حيال تسليم التابليت، والإشارة إلى عدد الطلاب في الصف الأول الثانوي على مستوى المحافظة ويبلغ عددهم 18 ألف طالب وطالبة، كما انه يوجد 2000 تابليت سوف يتم توزيعهم على المدرسين والموجهين في الإدارات المختلفة، ليتم مباشرة العملية التعليمية وشرح المناهج عليها.