التموين: معرض “أهلاً رمضان” ستنطلق أبريل القادم في قاعة المؤتمرات

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاستعداد لموسم شهر رمضان القادم، عبر الاتفاق مع الموردين على زيادة طرح منتجات السلع الغذائية واللحوم والأسماك والخضروات والفاكهة في منافذ المجمعات الاستهلاكية والشركات الغذائية وفروع جمعيتي بأسعار قليلة للمواطنين.

ووجه وزير التموين الدكتور على المصيلحى بتوفير كافة السلع الأساسية لأصحاب بطاقات التموين، وكل السلع الغذائية الأخرى في منافذ المجتمعات الاستهلاكية وفروع جمعيتي وبقالي التموين، فمن المقرر طرح منتجات الأسماك بمختلف أنواعها بنسبة 100%، وأيضاً اللحوم والدواجن باستمرار استعداد لموسم رمضان وهذا من خلال منافذ فروع المجمعات الاستهلاكية وفروع جمعيتي وبأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق الأخرى.

ومن ناحيته، قال الأستاذ أيمن حسام وزير التموين للتجارة الداخلية، أن الوزارة بدأت بالاستعدادات لتنظيم معرض “أهلاً رمضان” بوقت كافي، والمقرر أن يقام في منتصف شهر إبريل القادم.

وأضاف، أن الوزارة تنسق في الوقت الحالي مع العارضين للاتفاق على أماكن العرض، وندرس السلع التي يجب توافرها بالإضافة إلى توفير السلع الرئيسية منه الزيت والسكر والمكرونة والأرز، وبحث نسب الخصومات التي سيقدمها المشاركين، ومدته الزمنية، وهذا على مستوى القاهرة وكل محافظات الجمهورية، بمشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة وكبار المنتجين والسلاسل التجارية الكبرى، حيث سيتم توفير السلع الغذائية المختلفة والخضروات والفاكهة والمنظفات.

وأشار إلى نجاح وزارة التموين في تنظيم 247 معرضاً تقريباً العام الماضي على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة قبل موسم رمضان الماضي.