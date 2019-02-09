سعر السمك اليوم السبت في سوق العبور

اختلفت اليوم أسعار الأسماك في الأسواق المصرية وشهد سوق العبور حالة من الاستقرار في سعر الأسماك في سوق العبور، حيث تراوح سعر السمك البلطي ما بين 21.5 إلى 23.5 جنيه مصري للكيلو، كما تراوح سعر كيلو سمك الفيلية البلطي ما بين 30 إلى 80 جنيه، كما تراوح سعر كيلو السمك قشر البياض ما بين 35 إلى 45 جنيه، كما بلغ سعر كيلو سمك القراميط أو سمك الشيلان ما بين 10 إلى 20 جنيه مصري.

سعر السمك اليوم في سوق العبور

سجل سعر كيلو سمك الثعابين ما بين 40 إلى 150 جنيه.

كما بلغ سعر سمك مكرونة المجمدة ليتراوح ما بين 19إلى 25 جنيه.

كما تراوح سعر الكابوريا ما بين 30 إلى 130جنيه مصري.

كما سجل سعر كيلو سمك موسى ما بين 40 إلى 50 جنيه.

وأما عن سعر المكرونة الخليجي سجل ما بين 34 إلى40 جنيه.

سعر الأسماك اليوم المختلفة