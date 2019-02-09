ظهرت الآن نتائج التوجيهي 2019 بالأردن الدورة الشتوية “الثانوية العامة” برقم الجلوس عبر...

نتائج التوجيهي 2019 بالأردن أعلنتها وزارة التربية والتعليم بالأردن عبر موقعها الإلكتروني برقم جلوس الطالب منذ قليل، حيث شهدت الفترة الماضية انتظار وترقب من قبل جميع طلبة وطالبات الثانوية العامة بالأردن إعلان نتائج التوجيهي 2019 للدورة الشتوية، وقد قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن النتائج اليوم السبت الموافق 9/2/2019 منذ قليل.

هذا وقد تم الإعلان عن نتائج التوجيهي 2019 بالأردن خلال الساعات القليلة الماضية من خلال موقع التوجيهي وموقع وزارة التربية والتعليم وموقع عمون، هذا وقامت كذلك بعض المواقع الرسمية بالإعلان عن النتائج، ليتمكن طلاب الأردن من الحصول على النتائج الآن برقم الجلوس فقط.

نتائج التوجيهي 2019 بالأردن

هذا وقد قامت وزارة التربية والتعليم بالأردن صباح اليوم السبت الموافق 9/2/2019 بعقد مؤتمر تعليمي، تم خلاله إعلان أسماء أوائل نتائج التوجيهي 2019 بالأردن الدورة الشتوية، وتم كذلك الإعلان عن التفاصيل التي تتعلق بنسب نجاح الطلاب، وكان المؤتمر خلال الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم، ليتم منذ قليل رفع نتائج التوجيهي 2019 بالأردن عبر عدد من المواقع الرسمية، ليتمكن الطلاب من استعلام النتائج الآن برقم الجلوس فقط.

هذا وقد نشرت الصحف الأردنية اليوم صباحًا أيضًا عن موعد بدء عمليات تقديم طلبات القبول الموحد الخاصة بالجامعات، مضيفة أن باب قبول طلبات التقديم سيفتح مباشرة بعد ظهور نتائج التوجيهي 2019 بالأردن، تحديدًا يوم الاثنين المقبل، وبالتالي يمكن للطلبة وقتها تقديم الطلبات الخاصة بهم من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالوحدة، وإتمام خطوات التقديم، وأكدت الصحف كذلك أن نتائج التقديم والقبول سيتم الإعلان عن تفاصيلها كذلك من خلال الموقع الإلكتروني.

موقع وزارة التربية والتعليم بالأردن

ويمكنكم الآن الحصول على نتائج التوجيهي بالاسم ورقم الجلوس فقط من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم بالأردن، هذا بعد الإعلان عن النتائج مباشرة من خلال الرابط التالي: