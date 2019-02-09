تسجيل طلاب الصف الاول الابتدائي في نور 1440: رابط موقع نظام نور EduWave لتسجيل الطلاب الجدد ومواعيد...

يبحث الالاف من السعوديين الآن عن تسجيل طلاب الصف الاول الابتدائي في نور، حيث قد بدء تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في نظام نور 1440 وفقا لما أعلنته وزارة التعليم السعودية استعدادا للعام الدراسي القادم، حيث سيتم تسجيل الطلاب والطالبات السعوديين أو من هم من أمهات سعوديات وآباء غير سعوديين ممن أكملوا ست سنوات أو أقل بتسعين يوماً عبر نظام نور.

تسجيل طلاب الصف الاول الابتدائي في نور

وكان المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي، قد اعتمد خلال الأسابيع الماضية آلية تسجيل طلاب الصف الاول الابتدائي في نور للعام الدراسي القادم 1440/1441، ووجه مدير إدارة الاختبارات والقبول بالإدارة أيمن الركبان، أن اعتماد آلية تسجيل طلاب الصف الاول الابتدائي في نظام نور 1440 يأتي من منطلق أهمية التهيئة والاستعداد المبكر لتسجيل الطلاب والطالبات المستجدين وتيسير قبولهم وانتظامهم في مدارسهم.

مواعيد تسجيل طلاب الصف الاول الابتدائي في نظام نور 1440

هذا وقد أعلنت وزارة التعليم السعودية الخطة الزمنية لتسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي في نظام نور، حيث سيتم غلق باب التسجيل في يوم 21 من شهر سبتمبر القادم، وقد جائت مواعيد تسجيل طلاب الأول الابتدائي في نظام نور ولي الأمر كما يلي:

تسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس الأهلية والأجنبية، والأهلية المطبقة للبرامج الدولية: مستمرة.

تسجيل أبناء السعوديات في مدارس الحكومة ومدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية: بدأت من اليوم 9 فبراير.

أبناء السعوديات في مدارس الحكومة ومدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية: بداية من 10 مارس 2019.

تسجيل الطلاب غير السعوديين الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل، الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي: بداية من 24 مارس.

تسجيل الطلاب غير السعوديين الخاضعين لنسبة التسجيل، الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص: بداية من 7 أبريل 2019.

تسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية المرخصة من الوزارة لجميع الجنسيات في جميع المدارس: بداية من 28 أبريل القادم.

تسجيل خريجي روضات المدارس الأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج الدولية بالمملكة، وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة لجميع الجنسيات في جميع المدارس: 18 أغسطس القادم.

تسجيل الطلاب السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية: بدء التسجيل من 7 فبراير الجاري.

رابط نظام نور لتسجيل طلاب الصف الاول الابتدائي 1440

تسجيل طلاب الصف الاول الابتدائي في نور

ويمكنك تسجيل طلاب الصف الاول الابتدائي من خلال الضغط هنا نظام نور.

كيفية تسجيل طلاب الصف الاول الابتدائي في نظام نور 1440

والآن مع فيديو يوضح طريقة تسجيل طلاب الصف الاول الابتدائي في نظام نور 1440

تحديث: قم الآن بتسجيل الطلاب الجدد في نظام نور.

ويمكنكم الآن تسجيل طلاب الصف الاول الابتدائي في نظام نور.