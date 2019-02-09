اللبنانية نادين لبكي تنافس على جوائز الأوسكار

يدور فلك فيلم "كفرناحوم" للمخرجة اللبنانية نادين لبكي، حول طفولة مشردة ومغتصبة، دفعت طفلًا في الثانية عشرة من عمره لرفع دعوى قضائية ضد والديه لأنهما أنجباه، فبين مطاردة اللاجئين، وملاحقة المُهاجرين.

آمال وأحلام وطموحات يضعها صنَّاع فيلم "كفر ناحوم"، الذي انضم للمنافسة على جوائز "الأوسكار" عن فئة أفضل فيلم أجنبي في دورته الـ91 المقبلة.

وخرجت عدة أفلام من عالمنا العربي للمنافسة ضمن الأفلام غير الناطقة باللغة الإنجليزية، والمُرشحة لأوسكار أفضل فيلم أجنبي، حيث طالت رحلة الترشيحات، عددًا من الأفلام للوصول إلى القوائم النهائية برفقة صُنَّاعها. وفق "ارم نيوز"

وبدأت المنافسة من فيلم “زد”، الجزائري الذي فاز بالأوسكار العام 1969 مرورًا بـ"تمبكتو"، و”ذيب”، ووصولًا إلى فيلم “كفر ناحوم”، الذي دخل القوائم النهائية للدورة الحالية.