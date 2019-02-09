شاهد: حقيقة الخلاف بين عادل إمام ومحمد رمضان

أوضح الفنان المصري محمد رمضان، حقيقة الأنباء التي تتحدث عن خلافات بينه وبين النجم عادل إمام، بعد إزالته لاسم "الزعيم" من فوق مسرح الهرم خلال عرضه مسرحيته "أهلًا رمضان" هناك.

وقال محمد رمضان في مقابلة على قناة "الحياة"، إنه لم يكن سيعرض مسرحيته من الأساس على مسرح “الهرم” الذي يُطلق عليه مسرح الزعيم لتقديم عادل إمام مسرحية "الزعيم" هناك لمدة 14 عامًا، ولكن صاحب المسرح المنتج وليد صبري عرض عليه أن يقدم مسرحيته الجديدة هناك أفضل لموقعه الإستراتيجي فوافق.

وأكد النجم المصري الشاب أن كل ما تردد حول أن اسم "الزعيم" كان مكتوبًا على المسرح وتمت إزالته غير صحيح بالمرة، مشددًا على أن من لا يحب ويحترم عادل إمام فهو بالتالي لا يحترم مصر لأنه رمز للبلد.

وأضاف أن عادل إمام مدرسة فنية، ومثل أعلى، له حتى قبل دخوله للفن، لأنه رمز للعمل المسرحي والسينمائي في مصر، مشيرًا إلى أنه تعلم منه كيف يتحول الفن من مجرد هواية إلى مهنة حقيقية.

يشار إلى أن أنباء ترددت مؤخرًا عن طرد الفنان عادل إمام، لمحمد رمضان، من حفل زفاف نجله محمد إمام الذي أُقيم في الساحل الشمالي الصيف الماضي، بسبب خلافاتهما.