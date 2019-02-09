أسعار الذهب اليوم السبت.. وعيار 21 بـ643 جنيه مصري

شهدت أسعار الذهب اليوم حالة من الارتفاع في سوق الصاغة والمجوهرات المصرية أثناء تعامل التجار في عمليات البيع والشراء، كما يختلف سعر جرام الذهب من محل لأخر وفق المصنعية التي يضعها التاجر على جرتم الذهب والتي لا تتعدى 60 جنيه، ويرجع عدم استقرار سعر جرام الذهب إلى المضاربات العنيفة التي تحدث في البورصة العالمية، وتختلف أسعاره ما بين الهبوط والصعود مثله مثل الدولار خلال الايام الحالية.

سعر الذهب اليوم

سجل سعر المشغولات الذهبية اليوم في محلات الذهب والمشغولات الذهبية اليوم السبت 2019/2/9 التالي: