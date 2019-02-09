نتيجة مباراة الزمالك والنجوم اليوم في الدوري المصري حفني يسجل

ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم يخوض الزمالك مباراته القادمة بالدوري أمام فريق النجوم في مباراة ستقام على أرضية ملعب ستاد بتروسبورت بالقاهرة مساء يوم السبت.

ويسعى الزمالك بقيادة مديره الفني كريستيان جروس لتحقيق الفوز على النجوم من أجل الحفاظ على صدارة جدول الترتيب، ورد اعتبار الفريق الأبيض، حيث كان الفريق قد خسر في مباراة الذهاب على يد فريق النجوم بهدف دون رد سجله اللاعب صلاح أمين، لتكون هي الخسارة الوحيدة للزمالك بالدوري حتى الآن، وذلك بعد أن خاض الفريق 18 مباراة.

ويحتل فريق الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة، جمعهم الفريق من الفوز في 14 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى خسارة وحيدة فقط، ليكون الفريق الأبيض على صدارة جدول الترتيب بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

أما فريق النجوم فيدخل هذه المباراة رافعاً شعار لابديل عن الفوز من أجل الابتعاد عن مناطق الخطر والهبوط لدوري الدرجة الثانية، إذ أن النجوم تمكن من جمع 21 نقطة وضعت الفريق حالياً في المركز الخامس عشر وبفارق ثلاث نقاط عن فريق بتروجيت صاحب المركز الأخير.

موعد مباراة الزمالك والنجوم

وستقام مباراة الزمالك ضد النجوم في الدوري المصري مساء يوم السبت في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنجوم

هذا وستكون مباراة النجوم والزمالك مذاعة على الهواء مباشرة من خلال شاشة قناة أون سبورت، وقناة نايل سبورت.

نتيجة مباراة الزمالك والنجوم

بدأت قبل قليل أحداث مباراة الزمالك والنجوم في الدوري المصري وسنقوم معكم بمتابعة أهم أحداث المباراة.

وتمكن اللاعب أيمن حفني من تسجيل أول أهداف المباراة في الدقيقة الثانية والسبعين من زمن المباراة.