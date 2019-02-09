ملخص ونتيجة مباراة ليفربول وبورنموث اليوم السبت 9-2-2019 في الدوري الانجليزي

تمكن نادي ليفربول الإنجليزي من تحقيق فوز مستحق على حساب نظيرة نادي بورنموث الإنجليزي، بثلاثة أهداف نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب أنفيلد، معقل نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وقد سجل أهداف ليفربول الإنجليزي في مواجهة اليوم، اللاعب ساديو ماني، في الدقيقة 24 من عمر المباراة، وسجل اللاعب فينالدوم، الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 34 من زمن اللقاء، وسجل الهدف الثالث اللاعب المصري محمد صلاح، في الدقيقة 48 من عمر شوط المباراة الثاني.

ونجح نادي ليفربول الإنجليزي في رفع رصيده في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 65 نقطة، متفوقاً بقارق ثلاث نقاط عن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم صاحب الوصافة، بينما توقف رصيد نادي بورنموث عند 33 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وقد بدأ نادي ليفربول الإنجليزي مواجهة اليوم بتشيكلة ضمت كلاً من، أليسون فى حراسة المرمى، جيمس ميلنر، ماتيب، فان دايك، روبيرتسون، فينالدوم، فابينهو، نابي كيتا، ساديو ماني، محمد صلاح، فيرمينو.

كما تمكن اللاعب محمد صلاح، من معادلة إنجاز اللاعب الأوروجوياني الدولي لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني الحالي مع نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك بعدما سجل هدفاً في شباك بورنموث.