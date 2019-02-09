تعرف على نتيجة الديربي بين الريال وأتلتيكو في الدوري الأسباني اليوم 9/2/2019

تنطلق اليوم مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم بين فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في ديربي المتعة الكروية المنتظر، وتتجاوز أعداد المتابعين لهذا الديربي الملايين حول العالم، وقد وصل هذا الديربي إلى مستوى آخر بعد تولي سيموني تدريب أتلتيكو مدريد منذ حوالي ثمانية سنوات حتى الآن.

موعد ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

تنطلق المباراة في الخامسة وخمسة عشر دقيقة بتوقيت القاهرة والسادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر قناة Bein sports hd 3 بتعليق المعلق المتميز عصام الشوالي على أحداث المباراة.

الريال وأتلتيكو نتيجة اللقاء

وقد فاز الريال في آخر 4 لقاءات في الدوري مما جعل جماهير الريال راضية تماماً على سولاري الذي حل محل المدرب السابق للريال بعد النتائج السيئة التي حققها في بدايات الموسم الحالي في الدوري الآسباني الليجا.

نتيجة المباراة:

الدقيقة 4: أتلتيكو مدريد يستحوذ على الكرة في الدقائق الأولى

الدقيقة 15: ركنية من توني كروس والدفاع يتدخل

الدقيقة 16: كاسيميرو يتقدم للريال في من ضربة ركنية

الدقيقة 25: مرمى الريال يستقبل هدف بقدم جريزمان

الدقيقة 43: هدف للريال من ضربة جزاء

الدقيقة 51: الريال يتراجع وتصويبة على مرماه ولكن تمر بسلام

نهاية اللقاء بفوز الريال بثلاثة أهداف مقابل هدف

أتلتيكو مدريد وريال مدريد

يبحث الريال عن الفوز حتى يتمكن من الصعود للمركز الثاني في الدوري بدلاً من المركز الثالث، وأما عن فريق أتلتيكو فإنه يسعى لتوسيع الفارق بينه وبين الريال من نقطتين إلى خمسة نقاط وتقليص الفارق إلى ثلاث نقاط بينه وبين البارسا.