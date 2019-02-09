مشاهده: تسريبات جديدة فيديو منى فاروق وشيما الحاج مع المخرج

سربت وسائل إعلام، يوم السبت، تفاصيل جديدة حول التحقيقات في فيديو الممثلتين منى فاروق وشيماء الحاج، اللتين ظهرتا في فيديو إباحي مع المخرج المصري خالد يوسف. وفق اعترافاتهما.

وتم إرشاد المتهمتين منى فاروق وشيما الحاج، أمس، إلى الشقة التي تم تصوير الفيلم الإباحي فيها.

ولفتت الفنانتان إلى أن الشقة مملوكة للمخرج، عضو البرلمان المصري، خالد يوسف، وتقع بشارع البترول في ميدان لبنان بالمهندسين.

وقالت إحدى الفنانتين: "إنتو ماسكينا إحنا بس ليه؟". وفق الاهرام.

وكشفت أن خالد يوسف لا يمنح أي دور لفنانة إلا إذا أقام علاقة معها، وأنه مصاب بمرض تصوير نفسه.

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وقبضت الأجهزة الأمنية في مصر، على الممثلتين منى وشيما أمس، فيما ادعت مصادر إعلامية أن المخرج خالد يوسف هرب من البلاد نحو باريس، الأمر الذي نفاه الأخير وأوضح أنه ذهب لزيارة زوجته وابنته في فرنسا.