حقيقة وفاة نادين خوري

نشرت بعض المواقع الالكترونية والصفحات الفنية شائعات عن وفاة الممثلة السورية ​نادين خوري​ وتم تداولها من قبل الكثيرين في العالم العربي.

من جهته، أكد المكتب الإعلامي للفنانة السورية أن كل الأخبار التي تتحدث عن تدهور صحتها أو رحيلها هي كاذبة ولا صحة لها. ومصدر إطلاقها بات معروفاً من خلال سعي الكثير من الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب على استغلال أسماء المشاهير في سوريا والوطن العربي بهدف الحصول على مشاهدات وتفاعلات بأسلوب رخيص ومبتذل.

وأضاف البيان أن خوري في منزلها بدمشق وليست في بيروت كما أشيع في التقرير الذي نشرته إحدى القنوات على اليوتيوب دون أن تكلّف نفسها ببذل أي جهد للوقوف على الحقيقة لتتشبه بغيرها في إطار سقوطها، وهي بخير والحمد لله وبصحة ممتازة، ولم يعترضها بفضل الله تعالى أي عارض صحي.

يشار إلى أن نادين تواصل حالياً تصوير دورها في مسلسل "محي الدين بن عربي" حيث تؤدي شخصية "فاطمة القرطبية" المعلمة الروحية لابن عربي. وفق موقع "خبريني"