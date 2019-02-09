شاهد: تسريب 50 فيديو فاضح للمخرج خالد يوسف مع 200 فنانة وفتاة

كشف مسؤول مصري، يوم السبت، عن تسريب 50 فيديو فاضح للمخرج خالد يوسف، مع 200 فنانة وفتاة، وذلك في ظل اتهامات وجهت إليه بتصوير فيديو جنسي مع الممثلتين منى فاروق وشيماء الحاج في إحدى الشقق السكنية.

وقال المحامي المصري أسامة عبده زهران إنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد المخرج والبرلماني خالد يوسف، يوم 15 ديسمبر للعام 2015.

ويتهم المحامي زهران، المخرج المعروف، باستغلال حاجة الفنانات والفتيات للعمل ويمارس الجنس معهن ويحرضهن على الفسق ويصورهن في حفلات جنس جماعي.

وحسب ما نقل موقع بوابة الوطن عن المحامي، فإنه أفق 50 سي دي فيها 235 مقطع فيديو مصورا، وفلاشة 16 جيجا تحتوي على 25 مقطعا جنسيا جميعها للمخرج خالد يوسف وبصحبته الفنانات والفتيات.

وأوضح أنه تلقى طردا به فلاشة 16 جيجا و50 أسطوانة من امراة كتبت رسالة فيها استغاثة من المخرج خالد يوسف الذي يستغل حاجتها للعمل في السينما في أن يدعوها إلى ممارسة الجنس معه كشرط وتحكي فيها عن استغلاله لمكتبة لممارسة الرذيلة مع الفنانات ووعدهم بأدوار في السينما.

وكذلك أي بنت تعجبه يعرض عليها الحضور لمكتبه لعمل "بروفة" وتفاجأ بأنه يمارس الجنس معها بعد أن يطلب منها طلبات بأن ترقص أو تخلع ملابسها ويصورها بأشكال غير لائقة وبعد ذلك يجبرها على ممارسة الجنس والرذيلة معها، مستغلا حاجتها للعمل أو الشهرة ومستغلا تصويرها فيما قبل بأوضاع مخلة على أساس أنها بروفات عمل.

وقال : "وبناء على هذه الرسالة والمصحوبة بالفلاشة 16 جيجا بها 25 مقطع فيديو مصور و50 أسطوانة بها 235 مقطعا مصورا لـ200 فنانة وراقصة وأسماء شهيرة جدا، وتقدم ببلاغ رسمى للمستشار النائب العام، واتهم خالد يوسف فيه باستغلال الفنانات والفتيات وحاجاتهن للعمل وإجبارهن على ممارسة الجنس ومنها الجنس الجماعي لأكثر من فنانة في وقت واحد".

وأوضح زهران أن هذا يمثل عدة جرائم وهي نشر الفسق والفجور وإفساد الحياة العامة والإساءة لسمعة مصر وممارسه الرذيلة، وتابع زهران أنه تم فحص الشكوى ومراجعة المقاطع المصورة والتأكد منها وإحالة الدعوى إلى المستشار المحامي العام الأول للجيزة.

وأضاف إنه "تم سؤاله مرة أخرى وتمسك بتوجيه الاتهام للمخرج خالد يوسف وليس للفتيات والفنانات فهن وقعن في فخ تم نصبه من ناحيته بدعوتهن لمكتبه والإيقاع بهم"، وأشار أسامة إلى أنه عرض عليه وقتها 5 ملايين دولار، التي تخص كبار الفنانات ولكنه رفض لكي يسلم أصول المقاطع، واقتطع الفيديوهات التي تخص كبار الفنانات فقط.

ونوه المحامي المصري إلى أن البلاغ ما زال مفتوحا ولم يحفظ حتى الآن وكما يوجد طلب لرفع الحصانة مقدم لمجلس النواب.

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يشار إلى أنه تم القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج أمس، بتهمة ارتكاب فعل فاضح، فيما اتهمت الفنانتين أنه مخرج مشهور هو من قام بذلك حيث وعدهما بالزواج والمشاركة في أعمال فنية.