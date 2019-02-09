كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. جنات تغنى تتر مسلسل "كارمن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طرحت المطربة جنات أغنية "لسة هتحلى" تتر مسلسل "كارمن" والذى يشارك فى بطولته كل من الفنانة ريهام حجاج ومحمد كيلانى والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أيمن نبيل، وحققت حتى الان نسب مشاهدة واستماع عالية وتألقت جنات بصوتها المرهف واحساسها البديع خلالها.

"كارمن" تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو البطولة المطلقة الأولى للفنانة ريهام حجاج، ويشاركها البطولة عدد كبير من الفنانين منهم ولاء الشريف، هاجر أحمد، محمد الكيلاني، محمد علي رزق، ليلي عز العرب وعمر الشناوي، واخراج حسين شوكت.