كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. جنات تغنى تتر مسلسل "كارمن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
طرحت المطربة جنات أغنية "لسة هتحلى" تتر مسلسل "كارمن" والذى يشارك فى بطولته كل من الفنانة ريهام حجاج ومحمد كيلانى والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أيمن نبيل، وحققت حتى الان نسب مشاهدة واستماع عالية وتألقت جنات بصوتها المرهف واحساسها البديع خلالها.
"كارمن" تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو البطولة المطلقة الأولى للفنانة ريهام حجاج، ويشاركها البطولة عدد كبير من الفنانين منهم ولاء الشريف، هاجر أحمد، محمد الكيلاني، محمد علي رزق، ليلي عز العرب وعمر الشناوي، واخراج حسين شوكت.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة.. جنات تغنى تتر مسلسل "كارمن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.