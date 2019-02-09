كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. دنيا سمير غانم تبدأ تصوير مسلسلها الرمضاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ الفنانة دنيا سمير غانم، تصوير المشاهد الأولى من مسلسلها الرمضاني المقبل للمخرج خالد الحلفاوي، اليوم السبت والذي لم تحدد الجهة المنتجة اسم نهائى للعمل حتى الآن. وتشمل المشاهد الأولى من العمل وجودها داخل مدرسة بالتجمع الخامس، بينها وبين الفنان محمد سلام الذى يعد بطل أول 10 حلقات من المسلسل. تعتمد أحداث المسلسل على 3 قصص كل قصة يكتبها مؤلف مختلف وتدور فى 10 حلقات، حيث انتهى المؤلف أيمن وتار من كتابة أول 10 حلقات وهى القصة الأولى، فيما يكتب السيناريست شريف نجيب الـ 10 حلقات الثانية.

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